Досить печінку тільки смажити: запечіть її з помідорами — і близькі зметуть усі за хвилину

Цю страву полюблять навіть ті, хто печінку не любить

Ви смажите печінку тільки з цибулею або просто готуєте її у вершковому соусі ? Пропонуємо урізноманітнити меню та приготувати курячу печінку з сиром та помідорами.

Принадність цієї смачної страви із субпродуктів за рецептом Shuba — у його простоті приготування та неймовірному смаку. Попри це, готувати та їсти печінку з сиром та помідорами захочеться щодня. Щоразу страва буде такою ж смачною, як і вперше.

Як приготувати курячу печінку з сиром та помідорами

Інгредієнти на 3 порції:

печінка куряча — 500 г;

цибуля — 1 шт.;

томати — 2 шт.;

часник, зубчики — 3 шт.;

сир твердий — 120 г;

олія соняшникова — 40 мл;

сіль, перець чорний мелений, зелень — на смак.

Спосіб приготування:

Курячу печінку миємо, чистимо, нарізаємо на дві частини. Солимо і перчимо. Цибулю чистимо і нарізаємо кубиками. Обсмажуємо його з печінкою в розігрітій з олією сковороді близько 7 хвилин, весь час помішуючи. Підготуємо інші інгредієнти. Помідори миємо та нарізаємо шматочками. Сир натираємо на великій тертці, зелень миємо і дрібно шаткуємо. Часник чистимо і подрібнюємо. У форму для запікання відправляємо печінку з цибулею, посипаємо подрібненим часником та зеленню. Зверху викладаємо помідори, посипаємо тертим сиром і запікаємо в розігрітій до 180 градусів духовці 15-20 хвилин до золотої скоринки.

Готову страву подаємо з вареними макаронами. Смачного.