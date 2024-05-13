Досить печінку тільки смажити: запечіть її з помідорами — і близькі зметуть усі за хвилину
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Цю страву полюблять навіть ті, хто печінку не любить
Ви смажите печінку тільки з цибулею або просто готуєте її у вершковому соусі ? Пропонуємо урізноманітнити меню та приготувати курячу печінку з сиром та помідорами.
Принадність цієї смачної страви із субпродуктів за рецептом Shuba — у його простоті приготування та неймовірному смаку. Попри це, готувати та їсти печінку з сиром та помідорами захочеться щодня. Щоразу страва буде такою ж смачною, як і вперше.
Як приготувати курячу печінку з сиром та помідорами
Інгредієнти на 3 порції:
- печінка куряча — 500 г;
- цибуля — 1 шт.;
- томати — 2 шт.;
- часник, зубчики — 3 шт.;
- сир твердий — 120 г;
- олія соняшникова — 40 мл;
- сіль, перець чорний мелений, зелень — на смак.
Спосіб приготування:
- Курячу печінку миємо, чистимо, нарізаємо на дві частини. Солимо і перчимо.
- Цибулю чистимо і нарізаємо кубиками. Обсмажуємо його з печінкою в розігрітій з олією сковороді близько 7 хвилин, весь час помішуючи.
- Підготуємо інші інгредієнти. Помідори миємо та нарізаємо шматочками. Сир натираємо на великій тертці, зелень миємо і дрібно шаткуємо. Часник чистимо і подрібнюємо.
- У форму для запікання відправляємо печінку з цибулею, посипаємо подрібненим часником та зеленню. Зверху викладаємо помідори, посипаємо тертим сиром і запікаємо в розігрітій до 180 градусів духовці 15-20 хвилин до золотої скоринки.
Готову страву подаємо з вареними макаронами. Смачного.