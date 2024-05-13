Досить печінку тільки смажити: запечіть її з помідорами — і близькі зметуть усі за хвилину

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Незвичайна куряча печінка з помідорами та сиром
Незвичайна куряча печінка з помідорами та сиром. Фото shuba.life

Цю страву полюблять навіть ті, хто печінку не любить

Ви смажите печінку тільки з цибулею або просто готуєте її у вершковому соусі ? Пропонуємо урізноманітнити меню та приготувати курячу печінку з сиром та помідорами.

Принадність цієї смачної страви із субпродуктів за рецептом Shuba — у його простоті приготування та неймовірному смаку. Попри це, готувати та їсти печінку з сиром та помідорами захочеться щодня. Щоразу страва буде такою ж смачною, як і вперше.

Як приготувати курячу печінку з сиром та помідорами

Інгредієнти на 3 порції:

  • печінка куряча — 500 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • томати — 2 шт.;
  • часник, зубчики — 3 шт.;
  • сир твердий — 120 г;
  • олія соняшникова — 40 мл;
  • сіль, перець чорний мелений, зелень — на смак.

Спосіб приготування:

  1. Курячу печінку миємо, чистимо, нарізаємо на дві частини. Солимо і перчимо.
  2. Цибулю чистимо і нарізаємо кубиками. Обсмажуємо його з печінкою в розігрітій з олією сковороді близько 7 хвилин, весь час помішуючи.
  3. Підготуємо інші інгредієнти. Помідори миємо та нарізаємо шматочками. Сир натираємо на великій тертці, зелень миємо і дрібно шаткуємо. Часник чистимо і подрібнюємо.
  4. У форму для запікання відправляємо печінку з цибулею, посипаємо подрібненим часником та зеленню. Зверху викладаємо помідори, посипаємо тертим сиром і запікаємо в розігрітій до 180 градусів духовці 15-20 хвилин до золотої скоринки.

Готову страву подаємо з вареними макаронами. Смачного.

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