Для тих, хто любить естетичні сніданки: рецепт вівсянки з полуницею

Простий, ситний та дуже гарний сніданок — це все про вівсянку з полуницею.

Вівсянка — це не просто їжа, це заряд енергії та бадьорості на весь день. А якщо додати до неї свіжу ароматну полуницю, то вийде справжній "полуничний рай" — ідеальний сніданок, який не лише смачний, але й корисний.

Сьогодні ми поділимося з вами двома простими, але дуже смачними рецептами вівсянки з полуницею, які зроблять ваш ранок не лише ситним, але й по-справжньому літнім.

1. Вівсянка з полуницею класична: простота та елегантність

Інгредієнти:

50 г вівсяних пластівців

250 мл молока (або води)

1 ст. л. меду

100 г полуниці

М'ята для прикраси (за бажанням)

Приготування:

Вівсяні пластівці залийте молоком (або водою) і доведіть до кипіння. Зменшіть вогонь, варіть вівсянку протягом 5-7 хвилин, або до потрібної вам консистенції. Додайте до готової вівсянки мед і добре перемішайте. Полуницю помийте, обсушіть і наріжте скибочками. Додайте полуницю до вівсянки і перемішайте. За бажанням прикрасьте вівсянку гілочками м'яти.

Порада: Для більш насиченого смаку можна додати до вівсянки вершкове масло або ванільний екстракт.

2. Вівсянка з полуницею та горіхами: ситний та хрусткий варіант

Інгредієнти:

50 г вівсяних пластівців

250 мл молока (або води)

1 ст. л. меду

100 г полуниці

50 г горіхів (на ваш вибір)

1 ст. л. насіння льону

Приготування:

Вівсяні пластівці залийте молоком (або водою) і доведіть до кипіння. Зменшіть вогонь, варіть вівсянку протягом 5-7 хвилин, або до потрібної вам консистенції. Додайте до готової вівсянки мед і добре перемішайте. Полуницю помийте, обсушіть і наріжте скибочками. Горіхи подрібніть ножем. Додайте полуницю та горіхи до вівсянки і перемішайте. Посипте вівсянку насінням льону.

Порада: Для більш пікантного смаку можна додати до вівсянки трохи кориці або мускатного горіха.

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