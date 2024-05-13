Для тих, хто любить естетичні сніданки: рецепт вівсянки з полуницею
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Простий, ситний та дуже гарний сніданок — це все про вівсянку з полуницею.
Вівсянка — це не просто їжа, це заряд енергії та бадьорості на весь день. А якщо додати до неї свіжу ароматну полуницю, то вийде справжній "полуничний рай" — ідеальний сніданок, який не лише смачний, але й корисний.
Сьогодні ми поділимося з вами двома простими, але дуже смачними рецептами вівсянки з полуницею, які зроблять ваш ранок не лише ситним, але й по-справжньому літнім.
1. Вівсянка з полуницею класична: простота та елегантність
Інгредієнти:
- 50 г вівсяних пластівців
- 250 мл молока (або води)
- 1 ст. л. меду
- 100 г полуниці
- М'ята для прикраси (за бажанням)
Приготування:
- Вівсяні пластівці залийте молоком (або водою) і доведіть до кипіння.
- Зменшіть вогонь, варіть вівсянку протягом 5-7 хвилин, або до потрібної вам консистенції.
- Додайте до готової вівсянки мед і добре перемішайте.
- Полуницю помийте, обсушіть і наріжте скибочками.
- Додайте полуницю до вівсянки і перемішайте.
- За бажанням прикрасьте вівсянку гілочками м'яти.
Порада: Для більш насиченого смаку можна додати до вівсянки вершкове масло або ванільний екстракт.
2. Вівсянка з полуницею та горіхами: ситний та хрусткий варіант
Інгредієнти:
- 50 г вівсяних пластівців
- 250 мл молока (або води)
- 1 ст. л. меду
- 100 г полуниці
- 50 г горіхів (на ваш вибір)
- 1 ст. л. насіння льону
Приготування:
- Вівсяні пластівці залийте молоком (або водою) і доведіть до кипіння.
- Зменшіть вогонь, варіть вівсянку протягом 5-7 хвилин, або до потрібної вам консистенції.
- Додайте до готової вівсянки мед і добре перемішайте.
- Полуницю помийте, обсушіть і наріжте скибочками.
- Горіхи подрібніть ножем.
- Додайте полуницю та горіхи до вівсянки і перемішайте.
- Посипте вівсянку насінням льону.
Порада: Для більш пікантного смаку можна додати до вівсянки трохи кориці або мускатного горіха.
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