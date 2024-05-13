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Для тих, хто любить естетичні сніданки: рецепт вівсянки з полуницею

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Цей сніданок - дуже смачний та корисний (зображення створено за допомогою ШІ)
Цей сніданок - дуже смачний та корисний (зображення створено за допомогою ШІ)

Простий, ситний та дуже гарний сніданок — це все про вівсянку з полуницею.

Вівсянка — це не просто їжа, це заряд енергії та бадьорості на весь день. А якщо додати до неї свіжу ароматну полуницю, то вийде справжній "полуничний рай" — ідеальний сніданок, який не лише смачний, але й корисний.

Сьогодні ми поділимося з вами двома простими, але дуже смачними рецептами вівсянки з полуницею, які зроблять ваш ранок не лише ситним, але й по-справжньому літнім.

1. Вівсянка з полуницею класична: простота та елегантність

Інгредієнти:

  • 50 г вівсяних пластівців
  • 250 мл молока (або води)
  • 1 ст. л. меду
  • 100 г полуниці
  • М'ята для прикраси (за бажанням)

Приготування:

  1. Вівсяні пластівці залийте молоком (або водою) і доведіть до кипіння.
  2. Зменшіть вогонь, варіть вівсянку протягом 5-7 хвилин, або до потрібної вам консистенції.
  3. Додайте до готової вівсянки мед і добре перемішайте.
  4. Полуницю помийте, обсушіть і наріжте скибочками.
  5. Додайте полуницю до вівсянки і перемішайте.
  6. За бажанням прикрасьте вівсянку гілочками м'яти.

Порада: Для більш насиченого смаку можна додати до вівсянки вершкове масло або ванільний екстракт.

2. Вівсянка з полуницею та горіхами: ситний та хрусткий варіант

Інгредієнти:

  • 50 г вівсяних пластівців
  • 250 мл молока (або води)
  • 1 ст. л. меду
  • 100 г полуниці
  • 50 г горіхів (на ваш вибір)
  • 1 ст. л. насіння льону

Приготування:

  1. Вівсяні пластівці залийте молоком (або водою) і доведіть до кипіння.
  2. Зменшіть вогонь, варіть вівсянку протягом 5-7 хвилин, або до потрібної вам консистенції.
  3. Додайте до готової вівсянки мед і добре перемішайте.
  4. Полуницю помийте, обсушіть і наріжте скибочками.
  5. Горіхи подрібніть ножем.
  6. Додайте полуницю та горіхи до вівсянки і перемішайте.
  7. Посипте вівсянку насінням льону.

Порада: Для більш пікантного смаку можна додати до вівсянки трохи кориці або мускатного горіха.

Пропонуємо також приготувати томатний суп з вівсянкою за рецептом "Телеграфа". Про найшкідливіші каші раніше розповів український лікар Євген Комаровський.

Теги:
#Рецепт #Вівсянка #їжа-Телеграф