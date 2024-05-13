Пряний аромат мексиканських солодощів на вашій кухні: рецепт чуррос з шоколадом

Якщо ви хочете здивувати гостей — пропонуємо приготувати мексиканський десерт, який чудово поєднується з шоколадним соусом.

Чуррос — це традиційна іспанська страва, яка завоювала серця ласунів у всьому світі. Ці хрусткі палички з тіста, обсмажені в олії, подаються з густим шоколадним соусом, створюючи справжній вибух смаку та аромату. Також, пропонуємо рецепт оригінального десерту із яблуками.

Приготувати чурос вдома зовсім не складно, адже для цього вам знадобляться лише доступні інгредієнти та трохи часу.

Сьогодні ми поділимося з вами трьома простими, але дуже смачними рецептами чуррос з шоколадним соусом, які допоможуть вам перенестися до сонячної Іспанії, не виходячи з дому.

1. Чуррос класичні: простота та елегантність

Інгредієнти:

250 мл води

125 г борошна

1/2 ч. л. солі

1 ст. л. оливкової олії

2 яйця

Олія для фритюру

Для шоколадного соусу:

200 г темного шоколаду

200 мл вершків

1 ст. л. цукру

Приготування:

У каструлі закип'ятіть воду з сіллю та оливковою олією. Зніміть каструлю з вогню і всипте борошно. Швидко перемішайте, щоб утворилося тісто. Дайте тісту трохи охолонути, а потім по одному вбийте яйця, ретельно перемішуючи після кожного. Перекладіть тісто в кондитерський мішок з насадкою "зірочка". У фритюрниці або каструлі розігрійте олію до 180°C. На папір для випічки видавіть з мішка невеликі палички тіста, формуючи чурос. Обсмажуйте чурос в олії протягом 2-3 хвилин, або до золотистої скоринки. Викладіть готові чуррос на паперові рушники, щоб видалити зайвий жир.

Для шоколадного соусу:

На водяній бані розтопіть шоколад з вершками та цукром, постійно помішуючи. Зніміть соус з вогню і дайте йому трохи охолонути.

Подавайте:

Занурте чуррос в шоколадний соус і насолоджуйтесь!

Порада: До чуррос класичних можна додати корицю або ванільний екстракт для більш насиченого аромату.

2. Чуррос з апельсиновою цедрою: освіжаючий варіант

Інгредієнти:

250 мл води

125 г борошна

1/2 ч. л. солі

1 ст. л. оливкової олії

2 яйця

1 ч. л. тертої апельсинової цедри

Олія для фритюру

Для шоколадного соусу:

200 г темного шоколаду

200 мл вершків

1 ст. л. цукру

1 ст. л. апельсинового лікеру (за бажанням)

Приготування:

Приготуйте тісто для чуррос, як описано в рецепті 1, додавши терту апельсинову цедру. Приготуйте шоколадний соус, як описано в рецепті 1, додавши апельсиновий лікер (за бажанням).

Подавайте:

Занурте чуррос з апельсиновою цедрою в шоколадний соус і насолоджуйтесь освіжаючим смаком!

Порада: До чуррос з апельсиновою цедрою можна додати цукрову пудру або корицю для додаткового аромату.

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