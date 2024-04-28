Родителям это понадобится: как дозвониться ребенку, который выключил звук и забыл об этом

Приложение поможет воспроизвести сигнал даже в беззвучном режиме

Появился способ дозвониться ребенку у которого по тем или иным причинам выключен звук на телефоне. Главное заранее установить необходимое приложение на смартфон малыша и тогда вы сможете связаться с родным человеком даже несмотря на беззвучный режим.

Программа родительского контроля называется Family Link. Скачать ее можно и на телефоны, работающие на системе Android, и на смартфоны Apple. Напомним, что для скачиваний программ необходимо использовать только официальные приложения типа Google Play или App Store — в противном случае есть шанс попасть на крючок мошенников и вместе с необходимым приложением подцепить несколько вирусов бонусом.

Программа на смартфоны от Apple

Приложение для телефонов на Android

После установки приложения на оба телефона (например, родительский и детский) необходимо связать оба аккаунта в этом приложении.

После этого, в случае если ребенок не отвечает на обычный вызов, потому что не слышит ваш звонок, нужно открыть приложение на родительском устройстве, перейти во вкладку "Местоположение", выбрать устройство ребенка и нажать "Воспроизвести сигнал".

Приложение работает так, что смартфон вашего ребенка подаст специальный звуковой сигнал, который не блокируется беззвучным режимом и который точно услышат. При этом важно, чтобы смартфон ребенка был включен и имел доступ в интернет, поскольку сигнал передается по сети.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о Топ-3 приложениях, несущих опасность вашему смартфону. Ознакомьтесь и, по возможности, удалите их.