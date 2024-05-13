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Смачний перекус за 5 хвилин: рецепт запечених крилець у соусі теріякі

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Ці крильця дуже швидко готуються (зображення створено за допомогою ШІ)
Ці крильця дуже швидко готуються (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Ваші гості будуть в захваті від цієї страви.

Курячі крильця — це універсальна закуска, яка завжди користується успіхом. Їх можна приготувати безліччю способів, але одне з найпопулярніших — це замаринувати їх в соусі теріякі, а потім запекти або обсмажити. Також, пропонуємо рецепт курки, маринованої у кефірі.

Соус теріякі — це японський соус, який готується з соєвого соусу, мирину, цукру та інших спецій. Він має солодко-солоний смак з легким карамельним ароматом, який ідеально підходить для маринування м'яса.

Сьогодні ми поділимося з вами двома простими, але дуже смачними рецептами курячих крилець в соусі теріякі, які зроблять вашу закуску неперевершеною.

1. Курячі крильця теріякі класичні: простота та елегантність

Інгредієнти:

  • 1 кг курячих крилець
  • 100 мл соусу теріякі
  • 2 ст. л. меду
  • 1 ст. л. соєвого соусу
  • 1 зубчик часнику
  • 1 ч. л. імбиру, тертого
  • 1/2 ч. л. чорного меленого перцю

Приготування:

  1. Курячі крильця промийте, обсушіть паперовими рушниками і складіть у миску.
  2. У блендері подрібніть часник та імбир.
  3. До подрібненого часнику та імбиру додайте соус теріякі, мед, соєвий соус, перець і добре перемішайте.
  4. Залийте маринадом курячі крильця і ретельно перемішайте, щоб кожне крильце було вкрите соусом.
  5. Накрийте миску кришкою і поставте в холодильник маринуватися на 2-3 години.
  6. Розігрійте духовку до 200°C.
  7. Деко застеліть фольгою і злегка змастіть олією.
  8. Викладіть мариновані крильця на деко і запікайте протягом 30-35 хвилин, або до золотистої скоринки.

Порада: Подавайте курячі крильця теріякі класичні з улюбленим соусом, наприклад, кетчупом, майонезом або гірчицею. Доповніть страву свіжими овочами або салатом.

2. Курячі крильця теріякі пікантні: для любителів гострого

Інгредієнти:

  • 1 кг курячих крилець
  • 100 мл соусу теріякі
  • 2 ст. л. меду
  • 1 ст. л. соєвого соусу
  • 1 зубчик часнику
  • 1 ч. л. імбиру, тертого
  • 1/2 ч. л. чорного меленого перцю
  • 1/2 ч. л. гострого перцю чилі, меленого

Приготування:

  1. Курячі крильця промийте, обсушіть паперовими рушниками і складіть у миску.
  2. У блендері подрібніть часник та імбир.
  3. До подрібненого часнику та імбиру додайте соус теріякі, мед, соєвий соус, перець чорний та перець чилі, і добре перемішайте.
  4. Залийте маринадом курячі крильця і ретельно перемішайте, щоб кожне крильце було вкрите соусом.
  5. Накрийте миску кришкою і поставте в холодильник маринуватися на 2-3 години.
  6. Розігрійте духовку до 200°C.
  7. Деко застеліть фольгою і злегка змастіть олією.
  8. Викладіть мариновані крильця на деко і запікайте протягом 30-35 хвилин, або до золотистої скоринки.

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