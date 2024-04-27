Між двома половинками: хитрі лайфхаки, як відокремити білок від жовтка

Ви впораєтеся легко і просто

Багато рецептів улюблених пасок передбачають відокремлення жовтка від білка. Деколи це буває не так просто, як здається, особливо якщо робити це нечасто.

Але є низка способів впоратися із завданням швидко та спокійно. Про дієві методи розповімо разом із Shuba.

Як відокремити білок від жовтка

Для першого способу знадобиться пластикова пляшка. Потрібно обережно, не пошкодивши жовток, розбити яйце у миску.

Далі взяти порожню пляшку, відкрутити кришку, трохи стиснути стінки та випустити повітря. Далі слід піднести шийку до жовтка і плавно розтиснути стіни. Жовток швидко втягнеться у пляшку, а білок одночасно залишиться у мисці. Далі слід просто натиснути стінки пляшки ще раз – і жовток вислизне назовні в іншу миску.

Можна розбити яйце прямо всередину лійки та, плавно струшуючи, чекати, поки білок стече в миску. Однак слід попередньо перевірити, чи достатньо у лійки вузька шийка і стежити, щоб жовток під вагою своєї ваги не лопнув і не стік донизу.

Для ще однієї хитрощі вам знадобляться лише руки. Потрібно просто розбити яйце над мискою, вилити його в долоню і пропустити білок крізь стислі не дуже щільно пальці, як крізь сито. Не пошкодивши, потрібно перекласти жовток в окрему миску.

Наступний спосіб не передбачає додаткових інструментів. Слід просто розбити яйце ножем приблизно посередині і розкрити половинки шкаралупи таким чином, щоб жовток залишився в одній із них.

Далі слід акуратно переміщати жовток в іншу половинку, одночасно зливаючи білок у миску. Цю операцію потрібно повторювати доти, доки білок не потрапить повністю у миску.

Раніше ми розповідали, як перевірити яйця на свіжість. Ці трюки вам знадобляться.