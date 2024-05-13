Навіть сусіди позаздрять: як підживлювати вишню для багатого врожаю

Якщо ви хочете отримати великий врожай вишні, варто знати, як правильно доглядати за цим деревом.

Вишня — улюблена ягода багатьох. Вона не лише смачна, але й багата на вітаміни, мікроелементи та інші корисні речовини. Проте, не завжди вдається отримати рясний врожай вишні. Також, ми писали, що насипати під дерева, щоб улітку отримати багатий урожай.

Існує багато факторів, які впливають на плодоношення вишні, але одним з найважливіших є підживлення. Про це пише ТСН.

Коли і чим підживлювати вишню?

Весняне підживлення:

Рання весна: до початку цвітіння внести азотні добрива (аміачна селітра, сечовина) для стимуляції росту та розвитку дерев.

до початку цвітіння внести азотні добрива (аміачна селітра, сечовина) для стимуляції росту та розвитку дерев. Після цвітіння: внести комплексне мінеральне добриво (нітрофоска, суперфосфат, калій хлорид) для підтримки цвітіння та плодоношення.

внести комплексне мінеральне добриво (нітрофоска, суперфосфат, калій хлорид) для підтримки цвітіння та плодоношення. Літнє підживлення:

Після збору врожаю: внести калійні добрива (сульфат калію, зола) для підготовки дерева до зими.

внести калійні добрива (сульфат калію, зола) для підготовки дерева до зими. Осіннє підживлення:

Перед зимівлею: внести перегній або компост для поліпшення структури ґрунту та підвищення його родючості.

Важливо:

Не перегодовуйте дерева, адже це може призвести до надмірного росту листя та зниження плодоношення.

Дотримуйтесь інструкцій щодо дозування добрив, зазначених на упаковці.

Вносьте добрива в ґрунт навколо дерева, а не під його стовбур.

Регулярно поливайте дерева, особливо в посушливу пору року.

Захищайте дерева від шкідників та хвороб.

Додаткові поради:

Для підвищення морозостійкості вишні можна використовувати спеціальні добрива з мікроелементами (бор, цинк).

Мульчування ґрунту навколо дерева допоможе зберегти вологу та придушити ріст бур'янів.

Обрізка дерев стимулює плодоношення та покращує освітленість крони.

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