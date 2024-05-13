Найкращий спосіб розпочати день — мафіни з полуницею: рецепт, який точно захочеться повторити

Відмінний рецепт для "полуничного" сезону

Чи є найкращий спосіб почати день, ніж ароматна кава та улюблені мафіни ? Любителів цієї випічки поспішаємо порадувати – сьогодні ми приготуємо їх із полуницею.

Секрет рецепта Shuba у двох правилах. По-перше, всі холодні інгредієнти (молоко, яйця) мають бути кімнатної температури. По-друге, не слід перемішувати тісто надто активно. Не шкодуйте ягід — тоді у мафінів буде інтенсивно смак. За бажанням полуницю можна замінити на інші ягоди — чорницю, ожину, малину або вишню.

Як приготувати мафіни з полуницею

Інгредієнти на 8 порцій:

борошно пшеничне — 225 г;

масло вершкове 73% — 100 г;

цукор — 175 г;

курячі яйця — 2 шт.;

молоко 2,5% — 60 мл;

розпушувач — 12 г;

полуниця – 200 г;

цукрова пудра – 30 г.

Спосіб приготування:

Полуницю миємо, перебираємо, сушимо і нарізаємо невеликими шматочками. Просіюємо борошно з розпушувачем. Додаємо до них яйця, молоко, розтертий з маслом цукор, все ретельно перемішуємо. В отриману масу додаємо полуницю і знову перемішуємо. У формочки для мафінів вкладаємо паперові капсули, відправляємо туди тісто на 2/3 всього обсягу. Форми відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 15-20 до золотистого кольору.

Також смачними виходять солоні мафіни з сиром та шинкою. Спробуйте це неймовірно смачно.