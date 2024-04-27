После первого же бутерброда с паштетом по этому рецепту близкие не захотят ничего другого
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Отлично и для сытного перекуса, и к сытному завтраку
Бутерброды с различными паштетами и намазками — это всегда отличный способ перекусить. Готовятся они легко, а получаются сытными.
Вместе с "Ідеями для сніданку та вечері" предлагаем приготовить грибной паштет со сливочным сыром. Нежнейшая консистенция, тонкий аромат грибов — это то, за что вы полюбите эту намазку. Стоит попробовать раз — и вы забудете о других паштетах и намазках.
Как приготовить грибной паштет со сливочным сыром
Ингредиенты:
- шампиньоны – 300 г;
- сливочный сыр – 120 г;
- сливочное масло – 30 г.;
- оливковое масло – 1 ст. л.;
- лук – 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- чабрец — 1 веточка;
- соль, перец, зелень – по вкусу.
Способ приготовления:
- Разогреваем в сковороде оливковое и сливочное масло. Выкладываем мелко нарезанный лук и обжариваем на среднем огне около 3 минут.
- Через указанное время в сковороду отправляем измельченный чеснок и обжариваем около минуты.
- В сковороду к овощам добавляем нарезанные шампиньоны. Увеличиваем огонь и жарим все вместе в течение 4 минут, после чего выкладываем измельченный чабрец.
- Снимаем сковороду с плиты и оставляем на 10 минут, чтобы масса немного остыла.
- Грибную массу отправляем вместе со сливочным сыром и зеленью в блендер и взбиваем до однородности.
Готовый грибной паштет солим и перчим. Подаем вместе с домашним хлебом.