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После первого же бутерброда с паштетом по этому рецепту близкие не захотят ничего другого

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Нежный грибной паштет со сливочным сыром
Нежный грибной паштет со сливочным сыром. Фото today.ua

Отлично и для сытного перекуса, и к сытному завтраку

Бутерброды с различными паштетами и намазками — это всегда отличный способ перекусить. Готовятся они легко, а получаются сытными.

Вместе с "Ідеями для сніданку та вечері" предлагаем приготовить грибной паштет со сливочным сыром. Нежнейшая консистенция, тонкий аромат грибов — это то, за что вы полюбите эту намазку. Стоит попробовать раз — и вы забудете о других паштетах и намазках.

Как приготовить грибной паштет со сливочным сыром

Ингредиенты:

  • шампиньоны – 300 г;
  • сливочный сыр – 120 г;
  • сливочное масло – 30 г.;
  • оливковое масло – 1 ст. л.;
  • лук – 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • чабрец — 1 веточка;
  • соль, перец, зелень – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Разогреваем в сковороде оливковое и сливочное масло. Выкладываем мелко нарезанный лук и обжариваем на среднем огне около 3 минут.
  2. Через указанное время в сковороду отправляем измельченный чеснок и обжариваем около минуты.
  3. В сковороду к овощам добавляем нарезанные шампиньоны. Увеличиваем огонь и жарим все вместе в течение 4 минут, после чего выкладываем измельченный чабрец.
  4. Снимаем сковороду с плиты и оставляем на 10 минут, чтобы масса немного остыла.
  5. Грибную массу отправляем вместе со сливочным сыром и зеленью в блендер и взбиваем до однородности.

Готовый грибной паштет солим и перчим. Подаем вместе с домашним хлебом.

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#Рецепт #Грибы #Паштет #Готовим дома