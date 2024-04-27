После первого же бутерброда с паштетом по этому рецепту близкие не захотят ничего другого

Отлично и для сытного перекуса, и к сытному завтраку

Бутерброды с различными паштетами и намазками — это всегда отличный способ перекусить. Готовятся они легко, а получаются сытными.

Вместе с "Ідеями для сніданку та вечері" предлагаем приготовить грибной паштет со сливочным сыром. Нежнейшая консистенция, тонкий аромат грибов — это то, за что вы полюбите эту намазку. Стоит попробовать раз — и вы забудете о других паштетах и намазках.

Как приготовить грибной паштет со сливочным сыром

Ингредиенты:

шампиньоны – 300 г;

сливочный сыр – 120 г;

сливочное масло – 30 г.;

оливковое масло – 1 ст. л.;

лук – 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

чабрец — 1 веточка;

соль, перец, зелень – по вкусу.

Способ приготовления:

Разогреваем в сковороде оливковое и сливочное масло. Выкладываем мелко нарезанный лук и обжариваем на среднем огне около 3 минут. Через указанное время в сковороду отправляем измельченный чеснок и обжариваем около минуты. В сковороду к овощам добавляем нарезанные шампиньоны. Увеличиваем огонь и жарим все вместе в течение 4 минут, после чего выкладываем измельченный чабрец. Снимаем сковороду с плиты и оставляем на 10 минут, чтобы масса немного остыла. Грибную массу отправляем вместе со сливочным сыром и зеленью в блендер и взбиваем до однородности.

Готовый грибной паштет солим и перчим. Подаем вместе с домашним хлебом.