Ознаки, що ваш телефон зараз вибухне: запам’ятайте та передайте друзям

Власникам гаджетів вказали, на які небезпечні моменти слід звертати увагу

Смартфони, нехай і рідко, але все ж таки можуть вибухати. Це відбувається не тільки через неправильне заряджання пристрою або перегрівання.

На порталі Itsider назвали ознаки того, що гаджет може ось-ось вибухнути. До речі, наслідки можуть бути різні — від травм і каліцтв власника гаджета до пожежі, якщо вибух стався в приміщенні.

Найчастіше телефон вибухає через перегрівання акумулятора, який трапляється внаслідок надмірного нагрівання пристрою. Але також акумулятор може змінити форму, що призведе до вибуху гаджета. Тому, якщо телефон роздувся або деформувався, це може бути першою ознакою вибуху.

Також варто звертати увагу на запах гаджета. Якщо від пристрою без будь-яких причин почало тхнути різким хімічним запахом, це може говорити про те, що батарея пошкоджена або перегрівається.

Занадто швидкий процес розрядки телефону теж говорить про те, що з акумулятором не все гаразд. Ще одна ознака критичної несправності – телефон став сам собою перевантажуватися без необхідності.

Найочевидніший симптом того, що телефон вийшов з ладу – поява диму чи іскор. У цьому випадку потрібно негайно відключити смартфон від заряджання, якщо він заряджався, та відключити.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як довше зберігати заряд телефону. Ці прості способи допоможуть всім власникам гаджетів.