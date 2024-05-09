Прискорити зарядку телефона можна лише за допомогою однієї кнопки

Іноді бувають ситуації, коли потрібно якнайшвидше підзарядити телефон

Не всі мобільні пристрої підтримують функцію швидкого заряджання, однак у повсякденному житті кожної людини можуть виникнути ситуації, які потребують швидкого заряджання телефону. Що робити у таких моментах та як прискорити процес зарядки?

Виявляється, можна прискорити процес зарядки смартфона лише одним натисканням кнопки — кнопкою ввімкнення/вимкнення. Про це пише ukr.media.

Причина в тому, що фонові програми часто "висмоктують" заряд батареї. Тому просто вимкнувши пристрій, всі ці процеси автоматично зупиняються, що призводить до швидкого заряду.

Роботу фонових програм можна вимкнути іншим способом. Існує два варіанти.

Перший — активувати режим "авіаполіт". Це вимкне більшість завдань, але основні функції продовжать працювати. Другий варіант – використовувати функцію ультраекономії енергії, яка доступна на деяких телефонах. У цьому режимі вимикаються майже все: заставка, підключення до мережі. Користувач може користуватися лише основними функціями, але заряджання буде витрачатися швидше.

Раніше ми писали, як зрозуміти, що ваш мобільний телефон ось-ось зламається. Є три ознаки швидкої "кончини" смартфона.