Просто, але неймовірно смачно: так молоду картоплю ви ще не готували
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Ароматна страва для вечері
Ця картопля неймовірно смачна і легка у приготуванні. Подавати її можна як для вечері, так і на святковий стіл. Раніше ми розповідали, як приготувати молоду картоплю з часником, а тепер ділимося рецептом з беконом.
Ця страва дуже ситна і неймовірно смачна. Рецептом поділилися на "Школа Життя".
Інгредієнти:
- 2 кг молодої картоплі;
- 1 головка часнику;
- сіль, чорний перець, спеції та зелень;
- 40 мл соняшникової олії;
- 400 г бекону.
Спосіб приготування:
- Картоплю ретельно промиваємо. Проколюємо її у кількох місцях виделкою.
- Часник видавлюємо у глибоку тарілку, додаємо сіль, чорний перець, зелень і перемішуємо. Поливаємо невеликою кількістю олії.
- Цю суміш додаємо до картоплі. Добре перемішуємо і викладаємо на деко, застелене пергаментом.
- Нарізаємо тонкими смужками бекон і викладаємо на картоплю.. Ставимо у духовку на 40 хвилин і випікаємо при температурі 200 градусів.
- Посипаємо картоплю зеленню і подаємо на стіл. Можна також посипати пармезаном за бажанням.
Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати гарячі бутерброди з фаршем. Спробувавши раз, ви не зможете більше відмовитись від такої страви.