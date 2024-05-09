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Просто, але неймовірно смачно: так молоду картоплю ви ще не готували

Автор
Наталія Дума Наталія Дума
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Автор
Ідеальний святковий гарнір
Ідеальний святковий гарнір. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Ароматна страва для вечері

Ця картопля неймовірно смачна і легка у приготуванні. Подавати її можна як для вечері, так і на святковий стіл. Раніше ми розповідали, як приготувати молоду картоплю з часником, а тепер ділимося рецептом з беконом.

Ця страва дуже ситна і неймовірно смачна. Рецептом поділилися на "Школа Життя".

Інгредієнти:

  • 2 кг молодої картоплі;
  • 1 головка часнику;
  • сіль, чорний перець, спеції та зелень;
  • 40 мл соняшникової олії;
  • 400 г бекону.

Спосіб приготування:

  1. Картоплю ретельно промиваємо. Проколюємо її у кількох місцях виделкою.
  2. Часник видавлюємо у глибоку тарілку, додаємо сіль, чорний перець, зелень і перемішуємо. Поливаємо невеликою кількістю олії.
  3. Цю суміш додаємо до картоплі. Добре перемішуємо і викладаємо на деко, застелене пергаментом.
  4. Нарізаємо тонкими смужками бекон і викладаємо на картоплю.. Ставимо у духовку на 40 хвилин і випікаємо при температурі 200 градусів.
  5. Посипаємо картоплю зеленню і подаємо на стіл. Можна також посипати пармезаном за бажанням.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати гарячі бутерброди з фаршем. Спробувавши раз, ви не зможете більше відмовитись від такої страви.

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#Рецепт #Картопля #Готуємо вдома