Просто, але неймовірно смачно: так молоду картоплю ви ще не готували

Ароматна страва для вечері

Ця картопля неймовірно смачна і легка у приготуванні. Подавати її можна як для вечері, так і на святковий стіл. Раніше ми розповідали, як приготувати молоду картоплю з часником, а тепер ділимося рецептом з беконом.

Ця страва дуже ситна і неймовірно смачна. Рецептом поділилися на "Школа Життя".

Інгредієнти:

2 кг молодої картоплі;

1 головка часнику;

сіль, чорний перець, спеції та зелень;

40 мл соняшникової олії;

400 г бекону.

Спосіб приготування:

Картоплю ретельно промиваємо. Проколюємо її у кількох місцях виделкою. Часник видавлюємо у глибоку тарілку, додаємо сіль, чорний перець, зелень і перемішуємо. Поливаємо невеликою кількістю олії. Цю суміш додаємо до картоплі. Добре перемішуємо і викладаємо на деко, застелене пергаментом. Нарізаємо тонкими смужками бекон і викладаємо на картоплю.. Ставимо у духовку на 40 хвилин і випікаємо при температурі 200 градусів. Посипаємо картоплю зеленню і подаємо на стіл. Можна також посипати пармезаном за бажанням.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати гарячі бутерброди з фаршем. Спробувавши раз, ви не зможете більше відмовитись від такої страви.