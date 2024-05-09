Одного "Білого тюльпана" завжди буде мало: цікавий спосіб використати яйця, що залишилися після Великодня
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Таку закуску із задоволенням приготують та із задоволенням з’їдять
Чи приготували багато різних крашенок і не з’їли за свята? Ми пропонуємо з них приготувати незвичайні "квіти".
Ця незвичайна закуска з яєць — чудовий спосіб доїсти яйця, що залишилися після свят. Страва не тільки ситна, а й незвичайна на вигляд. Близькі із задоволенням допомагатимуть і готувати, і їсти такі "Білі тюльпани". Незвичайним рецептом ділиться "Мандаринка".
Як приготувати закуску "Білі тюльпани"
Інгредієнти:
- 9 варених курячих яєць;
- 180 г плавленого сиру;
- 40 г майонезу;
- 2 зубчики часнику;
- зелень;
- сіль, перець до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Варені курячі яйця чистимо від шкаралупи. На гострому кінці кожного робимо хрестоподібний надріз, акуратно дістаємо жовток і перекладаємо миску.
- Жовтки ретельно розминаємо вилкою. Солимо, перчимо, додаємо плавлений сир, майонез та пропущений через прес часник.Все ретельно перемішуємо.
- Масу, що вийшла, перекладаємо в кондитерський мішок і акуратно начиняємо яєчні білки таким чином, щоб вони були схожі на бутони тюльпанів.
- На тарілку викладаємо зелену цибулю та розкладаємо яйця у вигляді квіток.
З яєць, що залишилися після свята, також можна приготувати буряковий салат. Він виходить не лише смачним, а й корисним.