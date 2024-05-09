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Одного "Білого тюльпана" завжди буде мало: цікавий спосіб використати яйця, що залишилися після Великодня

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Незвичайна закуска "Білі тюльпани"
Незвичайна закуска "Білі тюльпани". Фото mandarynka.com.ua

Таку закуску із задоволенням приготують та із задоволенням з’їдять

Чи приготували багато різних крашенок і не з’їли за свята? Ми пропонуємо з них приготувати незвичайні "квіти".

Ця незвичайна закуска з яєць — чудовий спосіб доїсти яйця, що залишилися після свят. Страва не тільки ситна, а й незвичайна на вигляд. Близькі із задоволенням допомагатимуть і готувати, і їсти такі "Білі тюльпани". Незвичайним рецептом ділиться "Мандаринка".

Як приготувати закуску "Білі тюльпани"

Інгредієнти:

  • 9 варених курячих яєць;
  • 180 г плавленого сиру;
  • 40 г майонезу;
  • 2 зубчики часнику;
  • зелень;
  • сіль, перець до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Варені курячі яйця чистимо від шкаралупи. На гострому кінці кожного робимо хрестоподібний надріз, акуратно дістаємо жовток і перекладаємо миску.
  2. Жовтки ретельно розминаємо вилкою. Солимо, перчимо, додаємо плавлений сир, майонез та пропущений через прес часник.Все ретельно перемішуємо.
  3. Масу, що вийшла, перекладаємо в кондитерський мішок і акуратно начиняємо яєчні білки таким чином, щоб вони були схожі на бутони тюльпанів.
  4. На тарілку викладаємо зелену цибулю та розкладаємо яйця у вигляді квіток.

З яєць, що залишилися після свята, також можна приготувати буряковий салат. Він виходить не лише смачним, а й корисним.

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#Рецепт #Яйця #Закуска #Готуємо вдома