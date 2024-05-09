Одного "Білого тюльпана" завжди буде мало: цікавий спосіб використати яйця, що залишилися після Великодня

Таку закуску із задоволенням приготують та із задоволенням з’їдять

Чи приготували багато різних крашенок і не з’їли за свята? Ми пропонуємо з них приготувати незвичайні "квіти".

Ця незвичайна закуска з яєць — чудовий спосіб доїсти яйця, що залишилися після свят. Страва не тільки ситна, а й незвичайна на вигляд. Близькі із задоволенням допомагатимуть і готувати, і їсти такі "Білі тюльпани". Незвичайним рецептом ділиться "Мандаринка".

Як приготувати закуску "Білі тюльпани"

Інгредієнти:

9 варених курячих яєць;

180 г плавленого сиру;

40 г майонезу;

2 зубчики часнику;

зелень;

сіль, перець до свого смаку.

Спосіб приготування:

Варені курячі яйця чистимо від шкаралупи. На гострому кінці кожного робимо хрестоподібний надріз, акуратно дістаємо жовток і перекладаємо миску. Жовтки ретельно розминаємо вилкою. Солимо, перчимо, додаємо плавлений сир, майонез та пропущений через прес часник.Все ретельно перемішуємо. Масу, що вийшла, перекладаємо в кондитерський мішок і акуратно начиняємо яєчні білки таким чином, щоб вони були схожі на бутони тюльпанів. На тарілку викладаємо зелену цибулю та розкладаємо яйця у вигляді квіток.

З яєць, що залишилися після свята, також можна приготувати буряковий салат. Він виходить не лише смачним, а й корисним.