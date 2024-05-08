Як легко посилити сигнал Wi-Fi: все залежить від розташування

Поруч із роутером не слід допускати наявність інших пристроїв

Погодьтеся, немає нічого дратівливішого, ніж повільний інтернет, і зовсім не важливо для яких цілей ви його використовуєте в даний момент: для роботи або для розваги. Чому Wi-Fi може "тупити", і як це виправити — далі в матеріалі.

Найчастіше складнощі з підключенням виникають через неправильну локалізацію маршрутизатора, пише santeplusmag. Ми розповімо, які кроки слід зробити для покращення з’єднання.

Як покращити роботу домашнього Wi-Fi

Завжди пам’ятайте, що Wi-Fi може втратити силу при будь-якій перешкоді. Інакше висловлюючись, місце розташування має значення. Якщо розмістити маршрутизатор у місці з великим накопиченням об’єктів, сигнал не зможе поширитися належним чином. Навпаки, встановлення його у стратегічному кутку без перешкод дозволить сигналу працювати оптимально.

Також варто пам’ятати, що інтернет-з’єднання може бути легко порушено через близькість електронних пристроїв, таких як планшети, консолі, радіо або навіть мікрохвильова піч. Для отримання найкращого сигналу рекомендується тримати маршрутизатор якомога далі від електроніки.

Крім того, акваріум також може бути перепоною для нормальної роботи роутера. Переміщення його в інше місце може покращити якість сигналу.

Раніше ми писали про хитрощі для якісної роботи роутера. Для збільшення швидкості Wi-Fi зверніть увагу на три маленькі хитрощі.