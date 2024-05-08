Не викидайте яйця — нафаршируйте їх: за кожен шматочок у сім’ї буде бійка

Так яйця ви достеменно ще не готували

Залишилися після Паски різноманітні яйця і не хочеться їх викидати? Пропонуємо з них приготувати незвичайну закуску.

Сьогодні Shuba пропонує приготувати яйця фаршировані. Дуже проста в приготуванні, смачна та красива закуска не вимагає багато часу на приготування, але стане чудовим доповненням до сімейного обіду чи вечері. До речі, зелену цибулю в рецепті можна замінити дрібно нарізаною червоною цибулею, а майонез — густим вершковим натуральним йогуртом.

Як приготувати фаршировані яйця з оселедцем та буряком

Інгредієнти:

яйця курячі — 6 шт.;

буряк варений — 2 шт.;

оселедець, філе — 2.5 шт.;

майонез 72% — 4 ст. л.;

перець чорний мелений, сіль — до свого смаку;

зелена цибуля, пучок — 1 шт.

Спосіб приготування:

Відварені круто яйця чистим і розрізати їх уздовж навпіл. Білки відкладаємо окремо, а жовтки відправляємо у миску. Два невеликі буряки запікаємо або відварюємо до готовності. Даємо охолонути. Чистимо і дрібно нарізаємо або натираємо на великій тертці. Відправляємо до жовтків. Філе оселедця миємо, сушимо за допомогою паперових рушників і нарізаємо дуже маленькими шматочками. Додаємо до буряків та жовтків. У начинку відправляємо близько 80 грамів майонезу та дрібно нарізану цибулю. Все солимо і ретельно перемішаємо.

Приготованою начинкою наповнюємо половинки білків і викладаємо на блюдо. Подавати можна з улюбленим салатом.