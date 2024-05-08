Не викидайте яйця — нафаршируйте їх: за кожен шматочок у сім’ї буде бійка
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Так яйця ви достеменно ще не готували
Залишилися після Паски різноманітні яйця і не хочеться їх викидати? Пропонуємо з них приготувати незвичайну закуску.
Сьогодні Shuba пропонує приготувати яйця фаршировані. Дуже проста в приготуванні, смачна та красива закуска не вимагає багато часу на приготування, але стане чудовим доповненням до сімейного обіду чи вечері. До речі, зелену цибулю в рецепті можна замінити дрібно нарізаною червоною цибулею, а майонез — густим вершковим натуральним йогуртом.
Як приготувати фаршировані яйця з оселедцем та буряком
Інгредієнти:
- яйця курячі — 6 шт.;
- буряк варений — 2 шт.;
- оселедець, філе — 2.5 шт.;
- майонез 72% — 4 ст. л.;
- перець чорний мелений, сіль — до свого смаку;
- зелена цибуля, пучок — 1 шт.
Спосіб приготування:
- Відварені круто яйця чистим і розрізати їх уздовж навпіл. Білки відкладаємо окремо, а жовтки відправляємо у миску.
- Два невеликі буряки запікаємо або відварюємо до готовності. Даємо охолонути. Чистимо і дрібно нарізаємо або натираємо на великій тертці. Відправляємо до жовтків.
- Філе оселедця миємо, сушимо за допомогою паперових рушників і нарізаємо дуже маленькими шматочками. Додаємо до буряків та жовтків.
- У начинку відправляємо близько 80 грамів майонезу та дрібно нарізану цибулю. Все солимо і ретельно перемішаємо.
Приготованою начинкою наповнюємо половинки білків і викладаємо на блюдо. Подавати можна з улюбленим салатом.