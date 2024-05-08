Відразу чотирьом знакам Зодіаку карти Таро обіцяють зміни на краще з дня на день: хто ці щасливчики

Вони можуть роздати борги, закінчити важкий етап, здобути спокій і радість

На початку травня у представників одразу чотирьох знаків Зодіаку справи різко можуть покращитися — закінчиться важкий період у житті та стане легше.

Йдеться про такі знаки Зодіаку як Овен, Рак, Козоріг та Водолій. Про це каже гороскоп Таро від "Телеграфу" на тиждень до 12 травня включно.

Овнам випала перевернута Вежа

Зазвичай ця карта пророкує важкі та болючі зміни, проте тут вона випала перевернутою, — це каже, що зміни будуть легкими і на краще.

Ракам випала Шістка мечів

Ви зможете залишити позаду старі проблеми та знайти спокій. Слухайте свій голос.

Козорогам випала перевернута П’ятірка пентаклів

Зазвичай це погана карта, але перевернутою вона обіцяє, що у Вас ось-ось можуть вирішитись якісь проблеми, пов’язані з грошима та матеріальним статком загалом. А якщо Ви хворіли, скоро можливо почнете одужувати.

Водоліям випав Суд

Це карта переродження, єдності психіки, емоцій та духу, позбавлення від страхів та перешкод. Цього тижня у вашому житті може щось сильно змінитись. Не бійтеся і дійте за велінням серця та совісті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця травня за картами Таро.