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З черствої паски — у фантастичний торт: рецепт, який точно знадобиться після свят

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Автор
Торт із черствої паски
Торт із черствої паски. Фото shuba.life

Близькі не здогадаються, з чого цей торт

Напевно у вас залишилося трохи улюбленої паски після свят. Якими б ніжними та м’якими вони не були в перші дні, згодом вони черствіють і втрачають смак.

Разом із Shuba пропонуємо її не викидати, а приготувати незвичайний торт із кремом та ягодами. Великодній торт виходить настільки смачним, що його зметуть одразу зі столу.

Як приготувати пасхальний торт з черствої паски

Інгредієнти на 8 порцій:

  • паска — 1 кг;
  • сир кисломолочний — 500 г;
  • цукор — 200 г;
  • яйця курячі — 2 шт.;
  • вершки – 100 мл;
  • ягоди — 120 г

Для глазурі:

  • шоколад — 100 г;
  • масло вершкове 73% — 30 г;
  • молоко 2,5% — 20 мл.

Спосіб приготування:

  1. Яєчні жовтки відокремлюємо від білків та міксером збиваємо до пишної маси з половиною цукру. Білки збиваємо до стійкої піни.
  2. До однорідної маси розтираємо сир із другою половиною цукру та вершками. В отриману масу додаємо суміш із жовтків та білки, все перемішуємо лопаткою.
  3. Черству паску розрізаємо на коржі, як для торта, змащуємо їх кремом і посипаємо розмороженими ягодами без кісточок. Збираємо з них торт.
  4. Для глазурі на водяній бані розтоплюємо поламаний шматочками шоколад, масло та молоко. Постійно помішуємо масу, поки вона стане однорідною. Даємо охолонути та поливаємо торт на свій смак.

Якщо у вас залишилися після Паски яйця, приготуйте з ними пікантний салат. Вийде неймовірно смачно.

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#Рецепт #Торт #Паска #Готуємо вдома