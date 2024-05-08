З черствої паски — у фантастичний торт: рецепт, який точно знадобиться після свят

Близькі не здогадаються, з чого цей торт

Напевно у вас залишилося трохи улюбленої паски після свят. Якими б ніжними та м’якими вони не були в перші дні, згодом вони черствіють і втрачають смак.

Разом із Shuba пропонуємо її не викидати, а приготувати незвичайний торт із кремом та ягодами. Великодній торт виходить настільки смачним, що його зметуть одразу зі столу.

Як приготувати пасхальний торт з черствої паски

Інгредієнти на 8 порцій:

паска — 1 кг;

сир кисломолочний — 500 г;

цукор — 200 г;

яйця курячі — 2 шт.;

вершки – 100 мл;

ягоди — 120 г

Для глазурі:

шоколад — 100 г;

масло вершкове 73% — 30 г;

молоко 2,5% — 20 мл.

Спосіб приготування:

Яєчні жовтки відокремлюємо від білків та міксером збиваємо до пишної маси з половиною цукру. Білки збиваємо до стійкої піни. До однорідної маси розтираємо сир із другою половиною цукру та вершками. В отриману масу додаємо суміш із жовтків та білки, все перемішуємо лопаткою. Черству паску розрізаємо на коржі, як для торта, змащуємо їх кремом і посипаємо розмороженими ягодами без кісточок. Збираємо з них торт. Для глазурі на водяній бані розтоплюємо поламаний шматочками шоколад, масло та молоко. Постійно помішуємо масу, поки вона стане однорідною. Даємо охолонути та поливаємо торт на свій смак.

Якщо у вас залишилися після Паски яйця, приготуйте з ними пікантний салат. Вийде неймовірно смачно.