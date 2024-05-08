З черствої паски — у фантастичний торт: рецепт, який точно знадобиться після свят
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Близькі не здогадаються, з чого цей торт
Напевно у вас залишилося трохи улюбленої паски після свят. Якими б ніжними та м’якими вони не були в перші дні, згодом вони черствіють і втрачають смак.
Разом із Shuba пропонуємо її не викидати, а приготувати незвичайний торт із кремом та ягодами. Великодній торт виходить настільки смачним, що його зметуть одразу зі столу.
Як приготувати пасхальний торт з черствої паски
Інгредієнти на 8 порцій:
- паска — 1 кг;
- сир кисломолочний — 500 г;
- цукор — 200 г;
- яйця курячі — 2 шт.;
- вершки – 100 мл;
- ягоди — 120 г
Для глазурі:
- шоколад — 100 г;
- масло вершкове 73% — 30 г;
- молоко 2,5% — 20 мл.
Спосіб приготування:
- Яєчні жовтки відокремлюємо від білків та міксером збиваємо до пишної маси з половиною цукру. Білки збиваємо до стійкої піни.
- До однорідної маси розтираємо сир із другою половиною цукру та вершками. В отриману масу додаємо суміш із жовтків та білки, все перемішуємо лопаткою.
- Черству паску розрізаємо на коржі, як для торта, змащуємо їх кремом і посипаємо розмороженими ягодами без кісточок. Збираємо з них торт.
- Для глазурі на водяній бані розтоплюємо поламаний шматочками шоколад, масло та молоко. Постійно помішуємо масу, поки вона стане однорідною. Даємо охолонути та поливаємо торт на свій смак.
Якщо у вас залишилися після Паски яйця, приготуйте з ними пікантний салат. Вийде неймовірно смачно.