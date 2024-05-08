У попелиці не буде жодного шансу: позбутися шкідника допоможе шкірка апельсина

Найпростіший спосіб позбутися шкідника

Попелиця вражає безліч рослин у саду. Шкідника можна зустріти на плодових деревах, трояндах, стеблах кропу та томатів. Позбавлятися попелиці потрібно якнайшвидше, адже вона вичавлює з рослин усі соки.

Для боротьби з попелицею не обов’язково використовувати покупну хімію. Знищити шкідників допоможе шкірка апельсина.

Як прогнати попелицю

Зазвичай апельсинова кірка використовується для приготування напоїв та десертів. Але виявляється вона ефективна при боротьбі зі шкідниками на земельній ділянці.

Цитрусові багаті на мінерали, такі як калій, фосфор і магній, які є активаторами росту рослин. Апельсинова шкірка також містить багато ефірних олій, які вбивають багатьох шкідників, наприклад, моль та попелицю. Шкідники не зможуть бути там, де пахне апельсином.

Очистіть апельсини, висушіть шкірку в духовці або на свіжому повітрі, потім подрібніть в порошок. Розкидайте його навколо рослини, яку атакувала попелиця. Шкідники мають незабаром зникнути.

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