Що робити, щоб телефон не розряджався надто швидко

Дізнайтесь, як надовго зберегти заряд на смартфоні

Телефон уже давно став невід’ємною частиною життя сучасної людини. Тому дуже важливо, щоб гаджет весь час був заряджений та продовжував працювати. "Телеграф" вже розповідав, як правильно видаляти застосунки у смартфоні, а сьогодні ділиться, як ефективно економити зарядку телефону.

Виявилося, є кілька способів заощаджувати заряд батареї телефону, пише apostrophe.ua. Потрібно задіяти лише кілька простих опцій гаджета.

Як заощадити заряд телефону

Яскравість екрану

Перше, що потрібно зробити для економії заряду — відрегулюйте яскравість екрана. Надто яскравий дисплей швидко садить батарею гаджета. У той же час, слідкуйте, щоб екран не був надто тьмяним, адже це шкідливо для очей.

Темна тема та заставка

Встановіть темну тему на телефоні та програмах, а також використовуйте темну картинку на робочому екрані телефону. Це допоможе суттєво заощаджувати заряд акумулятора.

Бездротові функції

Відключення бездротових функцій, таких як Wi-Fi, Bluetooth та GPS, якщо ви їх не використовуєте, суттєво уповільнить розрядку телефону. Візьміть за звичку вимикати ці опції одразу після використання.

Робота фонових програм

Використання деяких фонових програм може призвести до швидкого розрядження телефону. Тому для економії варто вимкнути всі непотрібні програми, які продовжують працювати у фоновому режимі навіть коли телефон "спить".

Режим польоту

Дуже корисна опція у телефоні, коли вам потрібно заощаджувати зарядку. У режимі польоту в телефоні не буде працювати мобільний зв’язок, доступ до інтернету, ви не отримуватимете повідомлення, однак, в деяких випадках це може надовго зберегти заряд батареї.

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