Мало хто знає про це: навіщо болгарський перець відправляти в гарячу воду

Один простий лайфхак – і дивовижний результат

Болгарський перець цінують за вишуканий смак та поживні властивості. Його фарширують і додають у найрізноманітніші страви.

Не за горами сезон перцю і тому кожен кулінар шукає спосіб максимально розкрити його потенціал та не зіпсувати дорогий продукт. Навіщо його при цьому відправляти у гарячу воду, розповімо разом із Ukr.Media.

Навіщо болгарський перець відправляти у гарячу воду

Виявляється, ця процедура дозволяє розм’якшити структуру перцю і зробити його ніжнішим. Особливо це важливо для приготування салатів або інших страв, де потрібно зберегти його хрустку текстуру.

Замочування у гарячій воді також допомагає зробити перець соковитішим. Це важливо у випадку, якщо ви хочете запекти чи згасити овочі – перець під час приготування зберегти свою соковитість

До того ж гаряча вода краще розкриє смакові якості овочів. Його аромат стає більш насиченим і виразним, а смак яскравішим і збалансованим.

Якщо ж залишити болгарський перець у гарячій воді на 10 хвилин, то його набагато легше почистити. Цей трюк позбавить зайвої гіркоти та надасть страві ніжнішого і делікатнішого смаку.

Такий один простий трюк допоможе швидко почистити страву та покращити її смакові якості та текстуру. Завдяки цьому процесу ви зможете максимально розкрити потенціал овочів у різних стравах.