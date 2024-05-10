На зміну заморозкам йдуть дощі, сухо буде лише у трьох областях: прогноз погоди на вихідні

Погода буде досить нестійкою

Перша декада травня принесла в Україну заморозки, але незабаром вони відступлять. На зміну мінусам прийдуть дощі, але в неділю на більшій частині країни опадів не очікується.

У п’ятницю, 10 травня, невеликі дощі можливі лише на Чернігівщині та Сумщині, на решті країни без опадів, мінлива хмарність. Стовпчики термометрів, за прогнозом Укргідрометцентру, показуватимуть 15-21 градуси тепла.

У суботу, 11 травня, дощі накриють майже всю Україну, сухо буде лише у Миколаївській, Херсонській та частині Кіровоградської областей, а також у Криму. При цьому потеплішає, вночі очікується +5 +9 (у Криму +10) градусів, вдень повітря прогріється до 13-21 градусів вище за нуль.

Карта погоди на 11 травня

У неділю, 12 травня, погода покращиться, дощі можливі лише на Закарпатті, на решті території країни без опадів. Вночі прогнозується 3-11 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 13-19 (у Криму до 20) градусів тепла.

Карта погоди на 12 травня

Раніше відомий синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу", якою буде погода у другій декаді травня. Чекати на сухі сонячні дні не варто, ці 10 днів будуть відмічені дощами.