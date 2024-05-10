Гороскоп Таро на тиждень: Тельців накриє бунтарство, а Риб – горе

Розповідаємо, що чекає на всі знаки найближчим часом

Середина травня в 2024 році в деяких ознаменується успіхами та процвітанням, але разом з тим іншим вона принесе емоційні гойдалки та погані новини.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі для всіх знаків Зодіаку на тиждень із 13 по 19 травня 2024 року включно.

Овен — перевернута Десятка кубків

Найближчим часом Ви можете відчути, що у Вас все валиться з рук, втрачено гармонію та назрівають конфлікти, — відпочиньте поки що від усього.

Телець — перевернутий Паж пентаклів

У середині місяця Вас може накрити безшабашний, бунтарський настрій, через що дуже складно даватиметься навчання та робота, і можуть накотити напади жалю до себе. Постарайтеся не накручувати.

Близнюки — перевернута Вісімка пентаклів

Можливо, Ви тривалий час докладали зусилля до якоїсь справи, але в результаті пережили розчарування і більше не хочете рухатися далі. Пропрацюйте цю ситуацію, інакше можете прогаяти хороші можливості.

Рак — перевернутий Імператор

У цій позиції карта вказує на бездіяльність та нереалізовані плани. Можливо, Ви не можете підлаштуватися під ситуацію, що склалася в житті, відчуваєте невпевненість і тому не можете рухатися далі.

Лев — перевернута Десятка жезлів

Найближчого тижня Ви можете стати жертвою чужої злої волі, розчаруватися чи захворіти. Щоб досягти поставленої мети, Вам можливо доведеться піти по головах і докласти максимум зусиль.

Діва — перевернутий Туз мечів

Зазвичай це гарна карта, але перевернутою вона попереджає, що на тижні Вас можуть підстерігати проблеми на роботі чи із законом, несправедливі звинувачення, розставання з кимось, розрив тривалих стосунків. Також картка може вказувати на наявність проблем із здоров’ям.

Терези — Місяць

Це карта обману, помилок та ілюзій. Ви можете найближчими днями обманювати й бути обманутим, розчаруватися і розгубитися в житті. Намагайтеся не накручувати себе і зберігати ясність розуму.

Скорпіон — Сімка жезлів

Найближчого тижня в якійсь зі сфер життя на Вас чекає боротьба, непроста ситуація, але, якщо Ви виявите сміливість і рішучість, все владнається на краще.

Стрілець — перевернутий Король пентаклів

У цьому положенні карта говорить, що Ви можете проявити безчестя, скупість або грубість, будете схильні до підлих вчинків та пожадливості. Не мучте себе сильно турботами в найближчий тиждень, приділіть час відпочинку та хобі.

Козоріг — Імператриця

Ця карта обіцяє для Вас період емоційного та матеріального процвітання. Доля буде прихильна до Вас, просто розслабтеся та пливіть за течією.

Водолій — Лицар жезлів

На вас чекають зміни, і зовсім не обов’язково вони будуть приємними. Можливі сварки та несподіванки, проте водночас вони можуть відкрити нові можливості для зростання. Також ця карта може вказувати на швидкий переїзд.

Риби — перевернута П’ятірка мечів

Ця карта називається "Владикою поразки", і в обох положеннях вона має негативний сенс. У Вас на тижні може щось піти не за планом, звалитися раптова проблема, нещастя або навіть повноцінне горе. Краще відкладіть усі важливі справи.