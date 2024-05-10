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Гороскоп Таро на тиждень: Тельців накриє бунтарство, а Риб – горе

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Зробили розклад Таро для кожного знака Зодіаку на тиждень із 13 по 19 травня 2024 року
Зробили розклад Таро для кожного знака Зодіаку на тиждень із 13 по 19 травня 2024 року. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Розповідаємо, що чекає на всі знаки найближчим часом

Середина травня в 2024 році в деяких ознаменується успіхами та процвітанням, але разом з тим іншим вона принесе емоційні гойдалки та погані новини.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі для всіх знаків Зодіаку на тиждень із 13 по 19 травня 2024 року включно.

Овен — перевернута Десятка кубків

Найближчим часом Ви можете відчути, що у Вас все валиться з рук, втрачено гармонію та назрівають конфлікти, — відпочиньте поки що від усього.

Телець — перевернутий Паж пентаклів

У середині місяця Вас може накрити безшабашний, бунтарський настрій, через що дуже складно даватиметься навчання та робота, і можуть накотити напади жалю до себе. Постарайтеся не накручувати.

Близнюки — перевернута Вісімка пентаклів

Можливо, Ви тривалий час докладали зусилля до якоїсь справи, але в результаті пережили розчарування і більше не хочете рухатися далі. Пропрацюйте цю ситуацію, інакше можете прогаяти хороші можливості.

Рак — перевернутий Імператор

У цій позиції карта вказує на бездіяльність та нереалізовані плани. Можливо, Ви не можете підлаштуватися під ситуацію, що склалася в житті, відчуваєте невпевненість і тому не можете рухатися далі.

Лев — перевернута Десятка жезлів

Найближчого тижня Ви можете стати жертвою чужої злої волі, розчаруватися чи захворіти. Щоб досягти поставленої мети, Вам можливо доведеться піти по головах і докласти максимум зусиль.

Діва — перевернутий Туз мечів

Зазвичай це гарна карта, але перевернутою вона попереджає, що на тижні Вас можуть підстерігати проблеми на роботі чи із законом, несправедливі звинувачення, розставання з кимось, розрив тривалих стосунків. Також картка може вказувати на наявність проблем із здоров’ям.

Терези — Місяць

Це карта обману, помилок та ілюзій. Ви можете найближчими днями обманювати й бути обманутим, розчаруватися і розгубитися в житті. Намагайтеся не накручувати себе і зберігати ясність розуму.

Скорпіон — Сімка жезлів

Найближчого тижня в якійсь зі сфер життя на Вас чекає боротьба, непроста ситуація, але, якщо Ви виявите сміливість і рішучість, все владнається на краще.

Стрілець — перевернутий Король пентаклів

У цьому положенні карта говорить, що Ви можете проявити безчестя, скупість або грубість, будете схильні до підлих вчинків та пожадливості. Не мучте себе сильно турботами в найближчий тиждень, приділіть час відпочинку та хобі.

Козоріг — Імператриця

Ця карта обіцяє для Вас період емоційного та матеріального процвітання. Доля буде прихильна до Вас, просто розслабтеся та пливіть за течією.

Водолій — Лицар жезлів

На вас чекають зміни, і зовсім не обов’язково вони будуть приємними. Можливі сварки та несподіванки, проте водночас вони можуть відкрити нові можливості для зростання. Також ця карта може вказувати на швидкий переїзд.

Риби — перевернута П’ятірка мечів

Ця карта називається "Владикою поразки", і в обох положеннях вона має негативний сенс. У Вас на тижні може щось піти не за планом, звалитися раптова проблема, нещастя або навіть повноцінне горе. Краще відкладіть усі важливі справи.

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