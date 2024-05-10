Кріт не наблизиться до городу: закопайте там лише один засіб

Гуманний й простий спосіб позбутися непроханого гостя

Кріт – непроханий гість у саду та городі. Він не вважається 100% шкідником, але він може завдати значної шкоди. Крот пошкоджує коріння рослин та руйнує грядки.

Щоб позбутися кроту у своєму саду, не обов’язково використовувати пастки й відлякувачі, що є у продажу. Варто спочатку спробувати природні способи. Одним з таких ділиться Super Express.

Як назавжди позбутися кроту на городі

Виявляється, кротів відлякує людське волосся. Це незвичайний, але ефективний засіб допоможе позбавитися ссавців на ділянці. Все, що потрібно зробити, це зібрати волосся з гребінця і закопати його в землю. Зробити це треба десь близько 30 см під землею. Аналогічно можна вчинити з шерстю кішок та собак.

Кроти ненавидять запах волосся і вовни та уникають місць, де вони їх знаходять. Також можна кидати волосся та хутро прямо у вириті кротом пагорби. Ссавець втече з ділянки.

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