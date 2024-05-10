Чи шкідливо заряджати телефон кілька разів на день: експерти зруйнували міф

Багато хто цього побоюється

Заряджання телефону — важливий процес, від якого залежить його справність та термін служби. До цієї, на перший погляд, простої дії потрібно підходити відповідально, стежити, щоб телефон не перегрівався. Існує думка, що смартфон не можна ставити на зарядку кілька разів на день.

Деякі власники телефонів чітко дотримуються правила ставити його на зарядку лише раз на день до 100 відсотків, оскільки вважають, що багаторазова зарядка нібито шкодить акумулятору. Що думають із цього приводу експерти, розповів сайт itechua.

У них думка протилежна. Справа в тому, що в сучасні телефони оснащені літій-іонними акумуляторами, і короткі цикли зарядки по 5-10% не тільки допустимі, але навіть корисні для таких батарей. Тому це не тільки допустимий варіант заряджання, а навіть кращий.

При цьому фахівці не радять заряджати телефон до 100 відсотків і розряджати в нуль. Саме така звичка шкодить акумулятору. Оптимально підключати смартфон до джерела живлення, коли на ньому залишається не менше 30 відсотків та доводити його рівень не більше ніж до 80 відсотків.

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