Alyona alyona і Jerry Heil виступлять у грандфіналі Євробачення 2024: реакція українців

Українці відреагували позитивно

7 травня відбувся перший півфінал 68-го пісенного конкурсу Євробачення 2024. Україну гідно представив жіночий дует alyona alyona і Jerry Heil з піснею Teresa & Maria, які вийдуть на сцену й у грандфіналі. Попри те, що ще до виступу, виконавицям "влітало" у коментарях то за "некрасиві голоси", то за "недоречну постановку номера", після першого півфіналу кардинально змінилася.

Українці вітають у коментарях наших виконавиць і бажають перемоги у грандфіналі. На своїх сторінках в Instagram дівчата опублікували відео з виступом, де коментатори діляться позитивними враженнями і розповідають, що вони в захваті від постановки та співу.

"Альона та Джеррі …Неймовірні ви ,пісня, вокал, номер!!! Дійсно мурахи!"

"Промурашило! На початку пісні розплакалася".

"Я так пишаюсь нашими дівчатами alyona alyona та Jerry Heil у першому півфіналі Євробачення-2024. Пісня зворушила до глибин весь час в мене були мурахи по шкірі а, в кінці були сльози коли Jerry Heil на сцені прокричала UKRAINE".

"Це так потужно, мега красиво, до сліз".

"Це кращий виступ за всі виступи України на Євробаченні".

"Ви маєте собою пишатися!!!! Через увесь хейт , ви минали усіх ! І представили Україну більше ніж достойно!!! Дякую вам !!!".

Нагадаємо, у першому півфіналі виступили 15 учасників, 10 серед яких пройшли у грандфінал. Кіпр, Сербія, Ірландія, Україна, Хорватія, Словенія, Фінляндія, Португалія, Люксембург, Литва виступлять 11 травня.

Раніше "Телеграф" розповідав, що представниця України Jerry Heil травмувалася під час виступу. А на другій генеральній репетиції alyona alyona впала просто на сцені.