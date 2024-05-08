Alyona alyona і Jerry Heil виступлять у грандфіналі Євробачення 2024: реакція українців
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Українці відреагували позитивно
7 травня відбувся перший півфінал 68-го пісенного конкурсу Євробачення 2024. Україну гідно представив жіночий дует alyona alyona і Jerry Heil з піснею Teresa & Maria, які вийдуть на сцену й у грандфіналі. Попри те, що ще до виступу, виконавицям "влітало" у коментарях то за "некрасиві голоси", то за "недоречну постановку номера", після першого півфіналу кардинально змінилася.
Українці вітають у коментарях наших виконавиць і бажають перемоги у грандфіналі. На своїх сторінках в Instagram дівчата опублікували відео з виступом, де коментатори діляться позитивними враженнями і розповідають, що вони в захваті від постановки та співу.
- "Альона та Джеррі …Неймовірні ви ,пісня, вокал, номер!!! Дійсно мурахи!"
- "Промурашило! На початку пісні розплакалася".
- "Я так пишаюсь нашими дівчатами alyona alyona та Jerry Heil у першому півфіналі Євробачення-2024. Пісня зворушила до глибин весь час в мене були мурахи по шкірі а, в кінці були сльози коли Jerry Heil на сцені прокричала UKRAINE".
- "Це так потужно, мега красиво, до сліз".
- "Це кращий виступ за всі виступи України на Євробаченні".
- "Ви маєте собою пишатися!!!! Через увесь хейт , ви минали усіх ! І представили Україну більше ніж достойно!!! Дякую вам !!!".
Нагадаємо, у першому півфіналі виступили 15 учасників, 10 серед яких пройшли у грандфінал. Кіпр, Сербія, Ірландія, Україна, Хорватія, Словенія, Фінляндія, Португалія, Люксембург, Литва виступлять 11 травня.
Раніше "Телеграф" розповідав, що представниця України Jerry Heil травмувалася під час виступу. А на другій генеральній репетиції alyona alyona впала просто на сцені.