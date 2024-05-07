Таропрогноз на 8 травня 2024: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в середу
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У прогнозі на цей день усі карти випали перевернутими
Середа, 8 травня 2024 року, багатьом може принести невпевненість, погані новини та конфлікти, проте з усім можна впоратися, якщо заздалегідь знати, до чого варто бути готовим.
А про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на восьмий день травня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:
Тепер погляньте, яка це була карта:
Перевернута Шістка жезлів
Зазвичай це карта успіху та перемог, однак у перевернутому положенні вона попереджає, що Ви різко можете стати другим номером у якійсь з сфер життя, — успіх, кар’єрне зростання, навіть Ваша любовна половинка може дістатися іншому.
Перевернута Трійка мечів
Зазвичай ця карта попереджає про драму і серйозні розчарування, але перевернутою вона каже, що удар буде не таким вже й сильним, можливо, станеться щось погане, до чого Ви були готові, або що не так важливо для Вас. У будь-якому випадку Ви переживете це без серйозних наслідків.
Перевернута Двійка жезлів
Ви найближчим часом можете почуватися невпевнено і безперспективно, через що можливі конфлікти, порожні клопоти, зрив планів. Намагайтеся зберігати нейтралітет, особливо у робочих питаннях та колективі.
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