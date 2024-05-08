Яйце вмить вилетить із шкаралупи: допоможе простий лайфхак

Цей хитрий метод відомий не кожному

На нашій кухні без варених яєць нікуди. З цим продуктом можна приготувати неймовірну кількість найрізноманітніших страв.

На перший погляд, почистити яйце і відокремити шкаралупу від білка легко. Однак на практиці це не завжди виходить — дрібні шматочки часто залишаються на білку. Ukr.Media ділиться одним хитрим лайфхаком, завдяки якому яйце просто "вилетить" зі шкаралупи.

Як швидко та легко почистити варене яйце

Для такого методу вам знадобиться склянка з водою з-під крана, заздалегідь відварене яйце. Варто відправити яйце в склянку з водою, взяти посуд в одну руку, прикрити зверху іншою рукою і почати струшувати протягом 3-4 хвилин. Щоб вода не розплескалася в різні боки, всі маніпуляції слід проводити над ванною або раковиною.

За вказаний час шкаралупа розколеться і просто сповзе з білка. Якщо все зробити правильно, на яйці практично не залишиться шкаралупи.

Після такої чистки яйця слід ретельно промити під водою з-під крана. Ви переконаєтеся, що цей простий спосіб допоможе позбавитися дрібних шматочків шкаралупи.

Раніше ми розповідали, навіщо в каструлю при варінні яєць додавати сірники. Спробуйте і ви здивуєтеся результату.