В Україну йдуть "мінуси", найхолодніше буде у трьох областях: прогноз погоди до кінця тижня

Заморозки на початку травня — звичайне явище

З 8 травня погоду в Україні визначатиме черговий антициклон із півночі. Небо очиститься, дощі припиняться, але температура повітря знизиться до "мінусів".

"8-10 травня вночі буде всього +1…+8 — і починаються заморозки. 8-го числа вони будуть у західних, північних та Вінницькій областях на ґрунті, 9-го числа практично по всій Україні, крім півдня та Закарпаття на поверхні ґрунту заморозки інтенсивністю 0…-5. Також 9-10 травня на північному сході країни заморозки можуть бути навіть у повітрі — 0…-3 градуси. Це вважаються досить сильні заморозки", — розповіла синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха NV.

Вона наголосила, що дві ночі з 8-го на 9 травня та з 9-го на 10-ті будуть найхолоднішими на Чернігівщині, Сумщині та Харківщині. При цьому заморозки прогнозуються не тільки на поверхні ґрунту, а й у повітрі, що небезпечно для посівів.

Температура повітря вдень до 10 травня прогнозується на рівні 10-17 градусів тепла. Тепліше буде у південній частині країни та на Закарпатті, там повітря прогріється до +21 градуса.

При цьому, починаючи з 10 травня, у західних областях можливі дощі з грозами. Вночі 11 травня у Карпатському регіоні, а вдень у західних, північних та більшості центральних областей також очікуються короткочасні дощі, місцями їх супроводжуватимуть грози.

Наприкінці тижня потеплішає – у нічний час без заморозків, 4-10 градусів зі знаком "плюс", вдень +13…+19. При цьому 12-13 травня прогнозуються дощі.

Нагадаємо, відомий синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу", якою буде погода до кінця тижня. Він нагадав, що заморозки на початку травня спостерігаються практично щороку, тому аномалією це вважати не можна.