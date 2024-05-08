Діти вмиваються — а ви готуєте сніданок: рецепт-п’ятихвилинка з трьох інгредієнтів

Ідеальний сніданок із пари шматочків хліба

Найважливіший прийом їжі — сніданок, і пропускати його не можна. Хочеться, щоб він був ситним, натуральним, смачним та швидким у приготуванні.

Разом із "На пенсії" сьогодні саме про такий сніданок і розповімо. А "готувати" ми будемо гарячі бутерброди. Спробувавши раз, ви не зможете більше відмовитись від такої страви. Вся річ у тім, що вам знадобиться всього три основні інгредієнти — хліб, фарш та куряче яйце. Близькі не встигнуть почистити зуби та вмитися, як ситний сніданок уже буде на тарілці.

Як приготувати гарячі бутерброди з фаршем

Інгредієнти:

білий хліб чи батон – 5 шматочків;

фарш будь-який – 150 г;

яйце куряче — 1 шт.;

рослинна олія — для смаження;

сіль та чорний мелений перець – до свого смаку.

Спосіб приготування:

Фарш відправляємо у миску. Додаємо яйце, солимо, перчимо і все ретельно перемішуємо. За бажанням можна додати подрібнену цибулю. Отриману масу тонким шаром намазуємо на кожну скибочку хліба, притискаючи фарш вилкою. Розігріваємо сковороду з рослинною олією і фаршем донизу викладаємо бутерброди. Смажимо його з одного боку не менше 4 хвилин, поки фарш зарум’яниться.

Смачні та ситні гарячі бутерброди подаємо з ароматною кавою. Смачного.