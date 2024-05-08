Діти вмиваються — а ви готуєте сніданок: рецепт-п’ятихвилинка з трьох інгредієнтів
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Ідеальний сніданок із пари шматочків хліба
Найважливіший прийом їжі — сніданок, і пропускати його не можна. Хочеться, щоб він був ситним, натуральним, смачним та швидким у приготуванні.
Разом із "На пенсії" сьогодні саме про такий сніданок і розповімо. А "готувати" ми будемо гарячі бутерброди. Спробувавши раз, ви не зможете більше відмовитись від такої страви. Вся річ у тім, що вам знадобиться всього три основні інгредієнти — хліб, фарш та куряче яйце. Близькі не встигнуть почистити зуби та вмитися, як ситний сніданок уже буде на тарілці.
Як приготувати гарячі бутерброди з фаршем
Інгредієнти:
- білий хліб чи батон – 5 шматочків;
- фарш будь-який – 150 г;
- яйце куряче — 1 шт.;
- рослинна олія — для смаження;
- сіль та чорний мелений перець – до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Фарш відправляємо у миску. Додаємо яйце, солимо, перчимо і все ретельно перемішуємо. За бажанням можна додати подрібнену цибулю.
- Отриману масу тонким шаром намазуємо на кожну скибочку хліба, притискаючи фарш вилкою.
- Розігріваємо сковороду з рослинною олією і фаршем донизу викладаємо бутерброди. Смажимо його з одного боку не менше 4 хвилин, поки фарш зарум’яниться.
Смачні та ситні гарячі бутерброди подаємо з ароматною кавою. Смачного.