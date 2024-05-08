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Діти вмиваються — а ви готуєте сніданок: рецепт-п’ятихвилинка з трьох інгредієнтів

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ситні м’ясні бутерброди
Ситні м’ясні бутерброди. Фото napensii.ua

Ідеальний сніданок із пари шматочків хліба

Найважливіший прийом їжі — сніданок, і пропускати його не можна. Хочеться, щоб він був ситним, натуральним, смачним та швидким у приготуванні.

Разом із "На пенсії" сьогодні саме про такий сніданок і розповімо. А "готувати" ми будемо гарячі бутерброди. Спробувавши раз, ви не зможете більше відмовитись від такої страви. Вся річ у тім, що вам знадобиться всього три основні інгредієнти — хліб, фарш та куряче яйце. Близькі не встигнуть почистити зуби та вмитися, як ситний сніданок уже буде на тарілці.

Як приготувати гарячі бутерброди з фаршем

Інгредієнти:

  • білий хліб чи батон – 5 шматочків;
  • фарш будь-який – 150 г;
  • яйце куряче — 1 шт.;
  • рослинна олія — для смаження;
  • сіль та чорний мелений перець – до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Фарш відправляємо у миску. Додаємо яйце, солимо, перчимо і все ретельно перемішуємо. За бажанням можна додати подрібнену цибулю.
  2. Отриману масу тонким шаром намазуємо на кожну скибочку хліба, притискаючи фарш вилкою.
  3. Розігріваємо сковороду з рослинною олією і фаршем донизу викладаємо бутерброди. Смажимо його з одного боку не менше 4 хвилин, поки фарш зарум’яниться.

Смачні та ситні гарячі бутерброди подаємо з ароматною кавою. Смачного.

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#Рецепт #Сніданок #Бутерброди #Фарш #Готуємо вдома