Функції павербанків, про які не знали навіть ви: будете здивовані

Справа не тільки в ємності акумулятора

Слабкою ланкою сучасних електронних пристроїв часто стає їхня обмежена ємність акумулятора, це стосується і мобільних телефонів, і ноутбуків. Незалежно від моделі, терміну служби та ємності батареї, всі пристрої схильні до розрядки. Однак не завжди є можливість підключитися до джерела електроживлення, і в таких випадках дуже корисним є використання портативного зарядного пристрою — павербанка.

Павербанки є компактними зарядними пристроями, здатними значно продовжити автономність електроніки. Вони складаються з невеликої батареї зі зберігання енергії та контролера, що регулює процес зарядки та розрядки.

При виборі зарядного пристрою для телефону зазвичай фокусуються тільки на його ємності, проте існують інші значущі опції, які варто враховувати. Про це пише itsider.

Функції павербанків

Потужність зарядного пристрою визначає швидкість заряджання пристроїв, причому чим вища потужність, тим швидше заряджання відбувається. Крім того, типи доступних портів, такі як USB-C та USB-A, відіграють значну роль у функціональності пристрою.

Деякі павербанки додатково оснащені екранами, що відображають інформацію про стан батареї. Деякі з них пропонують передові функції, такі як бездротове заряджання, вбудовані кабелі, ліхтарі та кріплення для телефону. Існують і моделі, здатні заряджати не лише смартфони, а й ноутбуки.

Раніше ми писали, які павербанки краще уникати в магазині. Звертайте увагу до дві характеристики.