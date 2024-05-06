Мало хто знає: як правильно зберігати паску, щоб довго не черствіла

Як її правильно зберігати, щоб довше була свіжою

Паска — це не просто символ Великодня, це смачний та ароматний хліб. Його хочеться з'їсти повністю, але часто після свята залишається дуже багато паски.

Разом з порталом "Є" ділимось кількома простими порадами. Вони допоможуть вам на довший час зберегти свіжість паски.

Яблуко, картопля або сіль

Покладіть в ємність, де зберігається паска, скибочку яблука, невеликий шматочок сирої картоплі або трохи кам'яної солі. Ці продукти допоможуть зберегти вологу в хлібі.

Оновлення зачерствілої паски

Якщо паска все ж зачерствіла, не поспішайте її викидати. Злегка змочіть її водою, загорніть у вологу чисту серветку, помістіть у каструлю, накрийте кришкою і поставте в розігріту духовку на 10 хвилин.

Не зберігайте з житнім хлібом

Не рекомендується зберігати паску разом з житнім хлібом. Здобне тісто може просочитися його запахом та втратити свій смак.

Загорніть паску

Після випікання загорніть свіжу паску в чисту серветку або білий папір — це допоможе їй довше залишатися свіжою. Хлібобулочні вироби, в тому числі й паски, можна зберігати в целофанових пакетах. Дуже довго зберігаються паски, випечені в спеціальних паперових формах — таку форму не знімайте до моменту вживання випічки.

Дотримуючись цих простих порад, ви зможете зберегти свіжість паски протягом декількох днів і насолоджуватися її смаком довше. Також ми розповідали, скільки зберігати варені яйця.