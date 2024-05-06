Рус

Мало хто знає: як правильно зберігати паску, щоб довго не черствіла

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Щоб паска не черствіла
Щоб паска не черствіла. Фото shuba.life

Як її правильно зберігати, щоб довше була свіжою

Паска — це не просто символ Великодня, це смачний та ароматний хліб. Його хочеться з'їсти повністю, але часто після свята залишається дуже багато паски.

Разом з порталом "Є" ділимось кількома простими порадами. Вони допоможуть вам на довший час зберегти свіжість паски.

Яблуко, картопля або сіль

Покладіть в ємність, де зберігається паска, скибочку яблука, невеликий шматочок сирої картоплі або трохи кам'яної солі. Ці продукти допоможуть зберегти вологу в хлібі.

Оновлення зачерствілої паски

Якщо паска все ж зачерствіла, не поспішайте її викидати. Злегка змочіть її водою, загорніть у вологу чисту серветку, помістіть у каструлю, накрийте кришкою і поставте в розігріту духовку на 10 хвилин.

Не зберігайте з житнім хлібом

Не рекомендується зберігати паску разом з житнім хлібом. Здобне тісто може просочитися його запахом та втратити свій смак.

Загорніть паску

Після випікання загорніть свіжу паску в чисту серветку або білий папір — це допоможе їй довше залишатися свіжою. Хлібобулочні вироби, в тому числі й паски, можна зберігати в целофанових пакетах. Дуже довго зберігаються паски, випечені в спеціальних паперових формах — таку форму не знімайте до моменту вживання випічки.

Дотримуючись цих простих порад, ви зможете зберегти свіжість паски протягом декількох днів і насолоджуватися її смаком довше. Також ми розповідали, скільки зберігати варені яйця.

Теги:
#Великдень #Лайфхак #Паска #Великдень 2024