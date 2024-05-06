З Поливаним понеділком! Яскраві листівки та картинки для привітання рідних та близьких

Пропонуємо вам красиві листівки для привітання з цим світлим святом

На другий день Великодніх свят традиційно відзначають Поливаний понеділок. Його ще називають Обливним, Мокрим або Водяним понеділком. Таку назву свято отримало через звичай обливати водою навколишніх. Поливаний понеділок особливо популярний серед православних християн.

У давнину люди вірили, що вода в понеділок після Великодня має цілющі властивості. Вона здатна очистити душу й тіло і навіть принести щастя. Тому, обливаючись водою, люди вірили, що вони позбуваються від гріхів.

Вважалося, що обливання водою в цей день приносить щастя і багатство. Хлопці поливали дівчат, які їм подобаюся, а у відповідь отримували писанки. Вважалося, що такий ритуал наділяє дівчат красою та здоров’ям.

"Телеграф" зібрав яскраві листівки, щоб ви могли привітати рідних, близьких та друзів зі святом. Надішліть барвисту картинку у месенджері чи соцмережах і підніміть настрій тим, хто для вас важливий.

Фото: Телеграф

Фото: Телеграф

Фото: Телеграф

Фото: Телеграф

Фото: Телеграф

Раніше "Телеграф" публікував листівки для привітання з Великоднем. Ми підготували для вас барвисті картинки, щоб відправити близьким у день свята.