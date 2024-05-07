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Телефон скоро зламається, якщо помітили ці ознаки

Автор
Вікторія Козар Вікторія Козар
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Ознаки поломки телефона
Ознаки поломки телефона. Фото Canva

Деякі моменти можуть свідчити про проблеми з гаджетом

Під час користування телефоном час від часу ми можемо бачити, що він "висне", не завантажує програми або взагалі вимикається. Деякі речі не можна ігнорувати, тому що вони є ознакою того, що пристрій скоро вийде з ладу. До речі, ми розповідали, як збільшити термін використання телефону.

Телефон часто ламається в найбільш невдалий момент. Наприклад, коли треба до когось зателефонувати або знайти важливу інформацію, пише iTech. Про це свідчать три прості ознаки.

  1. Якщо програми почали різко закриватися й ви бачите головний екран — це перший тривожний дзвіночок. Це може свідчити про серйозні проблеми у телефоні. Якщо чищення кешу не допомагає — час задуматися про купівлю нового телефону.
  2. Наступний момент — сенсор на телефоні часто не реагує на ваші дотики. Це поганий знак, бо через певний час він може абсолютно не працювати.
  3. Телефон самостійно перезавантажується або взагалі вимикається — поганий знак. Він свідчить про те, що пристрій не може впоратися із навантаженнями. Або є проблеми у програмному забезпеченні.

Раніше "Телеграф" розповідав, через що телефон дуже нагрівається під час зарядки. Так може бути через неякісний зарядний пристрій, тримання пристрою біля гарячих приладів і використання гаджету під час заряджання.

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#Телефон #Лайфхак