Телефон скоро зламається, якщо помітили ці ознаки

Деякі моменти можуть свідчити про проблеми з гаджетом

Під час користування телефоном час від часу ми можемо бачити, що він "висне", не завантажує програми або взагалі вимикається. Деякі речі не можна ігнорувати, тому що вони є ознакою того, що пристрій скоро вийде з ладу. До речі, ми розповідали, як збільшити термін використання телефону.

Телефон часто ламається в найбільш невдалий момент. Наприклад, коли треба до когось зателефонувати або знайти важливу інформацію, пише iTech. Про це свідчать три прості ознаки.

Якщо програми почали різко закриватися й ви бачите головний екран — це перший тривожний дзвіночок. Це може свідчити про серйозні проблеми у телефоні. Якщо чищення кешу не допомагає — час задуматися про купівлю нового телефону. Наступний момент — сенсор на телефоні часто не реагує на ваші дотики. Це поганий знак, бо через певний час він може абсолютно не працювати. Телефон самостійно перезавантажується або взагалі вимикається — поганий знак. Він свідчить про те, що пристрій не може впоратися із навантаженнями. Або є проблеми у програмному забезпеченні.

Раніше "Телеграф" розповідав, через що телефон дуже нагрівається під час зарядки. Так може бути через неякісний зарядний пристрій, тримання пристрою біля гарячих приладів і використання гаджету під час заряджання.