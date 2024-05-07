Іспанці люблять ситний та швидкий сніданок: омлет вони готують за цим рецептом

Так цю страву ви точно ще не готували

Немає сніданку популярніше, ніж пишний та ситний омлет. Рецептів цієї страви — мабуть-невидимо, проте ще сьогодні ми поділимося ще одним.

Разом із Shuba ми розповімо про популярний в Іспанії омлет під назвою тортилья-де пататас — це яйця з картоплею на оливковій олії. Існує легенда, що ця страва відома ще з 19 століття — саме таким омлетом годувала селянка нагодувала генерала Томаса де Зумаласаррегі. Йому так сподобалась ця страва, що він вирішив його готувати для всієї армії.

Хоч би що там було, страва виходить дуже смачною і дає заряд на цілий день. До того ж до нього можна додавати різні інгредієнти та спеції до свого смаку.

Як приготувати іспанський омлет з картоплею

Інгредієнти на 4 порції:

картопля — 3 шт.;

яйця курячі — 6 шт.;

цибуля — 1 шт.;

оливкова олія, сіль, спеції — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Картоплю чистимо, миємо і тонко нарізаємо півкільцями або соломкою. Цибулю також чистимо і нарізаємо тонко. Розігріваємо сковороду із 2 ст. л. оливкової олії та протягом 10 хвилин обсмажуємо картоплю. Після цього додаємо цибулю, солимо, перчимо, додаємо спеції й готуємо 5-10 хвилин до золотистості картоплі. Даємо трохи охолонути. В окремій мисці збиваємо яйця. Солимо, додаємо спеції. В отриману масу додаємо картоплю з цибулею, ретельно перемішуємо і відправляємо на розігріту сковороду з оливковою олією. Смажимо на середньому вогні близько 5-10 хвилин.

Перевертаємо омлет та смажимо ще близько 5 хвилин. Готову страву подаємо з улюбленим салатом.