Просто, швидко, дешево: нереально смачна закуска з оселедця

Виходить ситно і дуже смачно

Ми ділились рецептом апетитного салату. Тепер нагадуємо про чудову закуску, що прийшла до нас з тих часів, коли люди вдавались до різних хитрощів, щоб створити видимість достатку.

Це масло з оселедцем — чудове рішення. Намазка виходить проста, але смачна і навіть вишукана. Ще й доволі бюджетна. Ніжна текстура, насичений смак та простота приготування роблять його ідеальним варіантом для швидкого перекусу або легкого сніданку. Рецептом поділились на порталі SHUBA.

Інгредієнти:

200 г філе оселедця (без кісток і шкіри)

1 яблуко

1 цибулина

40 г хліба

40 г молока (2,5%)

73% вершкове масло (200 г)

сіль та перець чорний мелений

1 столова ложка гірчиці

Спосіб приготування:

Звільніть рибу від нутрощів, відріжте голови та хвости. Зніміть шкіру та видаліть кісточки. Цибулю та яблуко почистьте від шкірки і наріжте кубиками. Замочіть хліб у молоці на кілька хвилин. У блендері подрібніть оселедець, цибулю, яблуко та віджатий хліб. Додайте розм'якшене вершкове масло, сіль та перець чорний мелений. Ретельно перемішайте до однорідної маси. Для більш пікантного смаку додайте до оселедцевого масла 1 столову ложку гірчиці. Поставте оселедцеве масло в холодильник на 1 годину, щоб воно застигло.

Для оселедцевого масла найкраще використовувати білий або бородинський хліб. Зберігайте оселедцеве масло в холодильнику в щільно закритому контейнері протягом 3-4 днів. Також ми ділились рецептом дуже смачної маринованої рибки.