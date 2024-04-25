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Просто, швидко, дешево: нереально смачна закуска з оселедця

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Рецепт намазки простий і дуже бюджетний
Рецепт намазки простий і дуже бюджетний. Фото shuba.life

Виходить ситно і дуже смачно

Ми ділились рецептом апетитного салату. Тепер нагадуємо про чудову закуску, що прийшла до нас з тих часів, коли люди вдавались до різних хитрощів, щоб створити видимість достатку.

Це масло з оселедцем — чудове рішення. Намазка виходить проста, але смачна і навіть вишукана. Ще й доволі бюджетна. Ніжна текстура, насичений смак та простота приготування роблять його ідеальним варіантом для швидкого перекусу або легкого сніданку. Рецептом поділились на порталі SHUBA.

Інгредієнти:

  • 200 г філе оселедця (без кісток і шкіри)
  • 1 яблуко
  • 1 цибулина
  • 40 г хліба
  • 40 г молока (2,5%)
  • 73% вершкове масло (200 г)
  • сіль та перець чорний мелений
  • 1 столова ложка гірчиці

Спосіб приготування:

  1. Звільніть рибу від нутрощів, відріжте голови та хвости. Зніміть шкіру та видаліть кісточки.
  2. Цибулю та яблуко почистьте від шкірки і наріжте кубиками. Замочіть хліб у молоці на кілька хвилин.
  3. У блендері подрібніть оселедець, цибулю, яблуко та віджатий хліб. Додайте розм'якшене вершкове масло, сіль та перець чорний мелений. Ретельно перемішайте до однорідної маси.
  4. Для більш пікантного смаку додайте до оселедцевого масла 1 столову ложку гірчиці. Поставте оселедцеве масло в холодильник на 1 годину, щоб воно застигло.

Для оселедцевого масла найкраще використовувати білий або бородинський хліб. Зберігайте оселедцеве масло в холодильнику в щільно закритому контейнері протягом 3-4 днів. Також ми ділились рецептом дуже смачної маринованої рибки.

Теги:
#Рецепт #Закуска #Оселедець #намазка