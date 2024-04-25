Просто, швидко, дешево: нереально смачна закуска з оселедця
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Виходить ситно і дуже смачно
Ми ділились рецептом апетитного салату. Тепер нагадуємо про чудову закуску, що прийшла до нас з тих часів, коли люди вдавались до різних хитрощів, щоб створити видимість достатку.
Це масло з оселедцем — чудове рішення. Намазка виходить проста, але смачна і навіть вишукана. Ще й доволі бюджетна. Ніжна текстура, насичений смак та простота приготування роблять його ідеальним варіантом для швидкого перекусу або легкого сніданку. Рецептом поділились на порталі SHUBA.
Інгредієнти:
- 200 г філе оселедця (без кісток і шкіри)
- 1 яблуко
- 1 цибулина
- 40 г хліба
- 40 г молока (2,5%)
- 73% вершкове масло (200 г)
- сіль та перець чорний мелений
- 1 столова ложка гірчиці
Спосіб приготування:
- Звільніть рибу від нутрощів, відріжте голови та хвости. Зніміть шкіру та видаліть кісточки.
- Цибулю та яблуко почистьте від шкірки і наріжте кубиками. Замочіть хліб у молоці на кілька хвилин.
- У блендері подрібніть оселедець, цибулю, яблуко та віджатий хліб. Додайте розм'якшене вершкове масло, сіль та перець чорний мелений. Ретельно перемішайте до однорідної маси.
- Для більш пікантного смаку додайте до оселедцевого масла 1 столову ложку гірчиці. Поставте оселедцеве масло в холодильник на 1 годину, щоб воно застигло.
Для оселедцевого масла найкраще використовувати білий або бородинський хліб. Зберігайте оселедцеве масло в холодильнику в щільно закритому контейнері протягом 3-4 днів. Також ми ділились рецептом дуже смачної маринованої рибки.