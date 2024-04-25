Надзвичайно вдала глазур на паски: не кришиться, не тече і не обсипається
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Класичною глазур’ю для паски вважається білкова. Ми ділились її рецептом. Однак вона може бути складною в роботі — обсипатись, текти тощо. З желатиновою глазур’ю такого не буває.
Цей рецепт глазурі для паски стане вашим секретним інгредієнтом для створення справжніх шедеврів. Вона виходить блискучою, ніжною, а завдяки желатину не тріскається та не кришиться. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".
Інгредієнти:
- 1 склянка цукру
- 0,5 склянки води
- 2 столові ложки води (для желатину)
- 1 чайна ложка желатину
Спосіб приготування:
- У невеликій мисочці залийте желатин 2 столовими ложками води та залиште на 30 хвилин для набухання. Паралельно приготуйте цукровий сироп.
- У каструлі змішайте цукор з половиною склянки води та поставте на повільний вогонь. Помішуйте, поки цукор повністю не розчиниться. Сироп має стати прозорим і нагадувати рідкий мед.
- Коли цукор розчиниться, влийте набухлий желатин у сироп. Збийте масу міксером протягом кількох хвилин до однорідної консистенції.
- Глазур має стати білою, це ознака її готовності. Дайте їй трохи охолонути, інакше вона просто розтечеться. Не забудьте нанести глазур на паски, поки вона не загусла.
- Покрийте паски глазур'ю та поставте в духовку на 5 хвилин при 180°C. Це додасть глазурі еластичності та блиску.
Така глазур не лише збереже форму паски, але й після розрізання залишиться на верхівці, при цьому не ламаючись і не обсипаючись. Покрийте нею грузинську паску — і випічка стане ідеальною.