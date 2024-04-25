Надзвичайно вдала глазур на паски: не кришиться, не тече і не обсипається

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Класичною глазур’ю для паски вважається білкова. Ми ділились її рецептом. Однак вона може бути складною в роботі — обсипатись, текти тощо. З желатиновою глазур’ю такого не буває.

Цей рецепт глазурі для паски стане вашим секретним інгредієнтом для створення справжніх шедеврів. Вона виходить блискучою, ніжною, а завдяки желатину не тріскається та не кришиться. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".

Інгредієнти:

1 склянка цукру

0,5 склянки води

2 столові ложки води (для желатину)

1 чайна ложка желатину

Спосіб приготування:

У невеликій мисочці залийте желатин 2 столовими ложками води та залиште на 30 хвилин для набухання. Паралельно приготуйте цукровий сироп. У каструлі змішайте цукор з половиною склянки води та поставте на повільний вогонь. Помішуйте, поки цукор повністю не розчиниться. Сироп має стати прозорим і нагадувати рідкий мед. Коли цукор розчиниться, влийте набухлий желатин у сироп. Збийте масу міксером протягом кількох хвилин до однорідної консистенції. Глазур має стати білою, це ознака її готовності. Дайте їй трохи охолонути, інакше вона просто розтечеться. Не забудьте нанести глазур на паски, поки вона не загусла. Покрийте паски глазур'ю та поставте в духовку на 5 хвилин при 180°C. Це додасть глазурі еластичності та блиску.

Така глазур не лише збереже форму паски, але й після розрізання залишиться на верхівці, при цьому не ламаючись і не обсипаючись. Покрийте нею грузинську паску — і випічка стане ідеальною.