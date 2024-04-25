Просто, быстро, дешево: нереально вкусная закуска из сельди

Выходит сытно и очень вкусно

Мы делились рецептом аппетитного салата. Теперь напоминаем о чудесной закуске, которая пришла к нам с тех времен, когда люди прибегали к разным ухищрениям, чтобы создать видимость изобилия.

Это масло с селедкой – отличное решение. Намазка получается простая, но вкусная и даже изысканная. Еще довольно бюджетная. Нежная текстура, насыщенный вкус и простота приготовления делают его идеальным вариантом для быстрого перекуса или завтрака. Рецептом поделились на портале SHUBA.

Ингредиенты:

200 г филе сельди (без костей и кожи)

1 яблоко

1 луковица

40 г хлеба

40 г молока (2,5%)

73% сливочное масло (200 г)

соль и перец черный молотый

1 столовая ложка горчицы

Способ приготовления:

Освободите рыбу от внутренностей, отрежьте головы и хвосты. Снимите кожу и удалите косточки. Лук и яблоко почистите от кожуры и нарежьте кубиками. Замочите хлеб в молоке на несколько минут. В блендере измельчите сельдь, лук, яблоко и отжатый хлеб. Добавьте размягченное сливочное масло, соль и перец черный молотый. Тщательно перемешайте до однородной массы. Для более пикантного вкуса добавьте к сельди масло 1 столовую ложку горчицы. Поставьте сельдь в холодильник на 1 час, чтобы оно застыло.

Для сельди лучше всего использовать белый или бородинский хлеб. Храните сельдь в холодильнике в плотно закрытом контейнере в течение 3-4 дней. Также мы делились рецептом вкуснейшей маринованной рыбки.