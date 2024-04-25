Просто, швидко і вийде навіть у новачків: рецепт паски на сухих дріжджах
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Якщо ви боїтесь, що паска може не вдатись, пропонуємо вам рецепт, з яким випічка завжди виходить чудово.
Паска — це не просто святкова випічка, це символ Великодня, що несе в собі тепло, затишок та віру в диво. Її аромат наповнює дім затишком, а смак дарує відчуття єднання з родиною та близькими. Також, пропонуємо рецепт заварної паски.
Сьогодні ми поділимося з вами рецептом паски на сухих дріжджах, які допоможуть вам спекти справжню святкову випічку, що здивує та порадує ваших рідних.
1. Паска з родзинками та цукатами
Інгредієнти:
- 500 г борошна
- 250 мл теплого молока
- 50 г вершкового масла
- 2 яйця
- 100 г цукру
- 1 ч. л. солі
- 7 г сухих дріжджів
- 100 г родзинок
- 50 г цуканатів
Приготування:
- У теплому молоці розчиніть дріжджі та 1 ч. л. цукру. Залиште на 10 хвилин, щоб дріжджі активувалися.
- У мисці збийте яйця з цукром до пишної маси.
- Додайте розтоплене вершкове масло, молоко з дріжджами та сіль. Перемішайте.
- Поступово додавайте борошно, замішуючи тісто. Тісто має бути м'яким та еластичним.
- Додайте родзинки та цукати, рівномірно розподіливши їх по тісту.
- Міску з тістом накрийте рушником та поставте в тепле місце на 1-1,5 години, щоб воно піднялося.
- Обережно обімніть тісто, сформуйте паску та викладіть у форму, змащену маслом.
- Накрийте паску рушником та залиште в теплому місці ще на 30-40 хвилин, щоб вона піднялася.
- Випікайте паску в розігрітій до 180°C духовці протягом 40-50 хвилин до золотистого кольору.
- Готову паску змастіть вершковим маслом та посипте цукровою пудрою.
За бажанням готову паску поливаємо шоколадною глазур’ю або прикрашаємо присипкою. Також, пропонуємо рецепт паски з халвою.