Просто, швидко і вийде навіть у новачків: рецепт паски на сухих дріжджах

Якщо ви боїтесь, що паска може не вдатись, пропонуємо вам рецепт, з яким випічка завжди виходить чудово.

Паска — це не просто святкова випічка, це символ Великодня, що несе в собі тепло, затишок та віру в диво. Її аромат наповнює дім затишком, а смак дарує відчуття єднання з родиною та близькими. Також, пропонуємо рецепт заварної паски.

Сьогодні ми поділимося з вами рецептом паски на сухих дріжджах, які допоможуть вам спекти справжню святкову випічку, що здивує та порадує ваших рідних.

1. Паска з родзинками та цукатами

Інгредієнти:

500 г борошна

250 мл теплого молока

50 г вершкового масла

2 яйця

100 г цукру

1 ч. л. солі

7 г сухих дріжджів

100 г родзинок

50 г цуканатів

Приготування:

У теплому молоці розчиніть дріжджі та 1 ч. л. цукру. Залиште на 10 хвилин, щоб дріжджі активувалися. У мисці збийте яйця з цукром до пишної маси. Додайте розтоплене вершкове масло, молоко з дріжджами та сіль. Перемішайте. Поступово додавайте борошно, замішуючи тісто. Тісто має бути м'яким та еластичним. Додайте родзинки та цукати, рівномірно розподіливши їх по тісту. Міску з тістом накрийте рушником та поставте в тепле місце на 1-1,5 години, щоб воно піднялося. Обережно обімніть тісто, сформуйте паску та викладіть у форму, змащену маслом. Накрийте паску рушником та залиште в теплому місці ще на 30-40 хвилин, щоб вона піднялася. Випікайте паску в розігрітій до 180°C духовці протягом 40-50 хвилин до золотистого кольору. Готову паску змастіть вершковим маслом та посипте цукровою пудрою.

За бажанням готову паску поливаємо шоколадною глазур’ю або прикрашаємо присипкою. Також, пропонуємо рецепт паски з халвою.