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Просто, швидко і вийде навіть у новачків: рецепт паски на сухих дріжджах

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
Дата публікації
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Автор
Паску пекти легше, ніж ви думаєте (зображення створено за допомогою ШІ) Новина оновлена 25 квітня 2024, 17:02
Паску пекти легше, ніж ви думаєте (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Якщо ви боїтесь, що паска може не вдатись, пропонуємо вам рецепт, з яким випічка завжди виходить чудово.

Паска — це не просто святкова випічка, це символ Великодня, що несе в собі тепло, затишок та віру в диво. Її аромат наповнює дім затишком, а смак дарує відчуття єднання з родиною та близькими. Також, пропонуємо рецепт заварної паски.

Сьогодні ми поділимося з вами рецептом паски на сухих дріжджах, які допоможуть вам спекти справжню святкову випічку, що здивує та порадує ваших рідних.

1. Паска з родзинками та цукатами

Інгредієнти:

  • 500 г борошна
  • 250 мл теплого молока
  • 50 г вершкового масла
  • 2 яйця
  • 100 г цукру
  • 1 ч. л. солі
  • 7 г сухих дріжджів
  • 100 г родзинок
  • 50 г цуканатів

Приготування:

  1. У теплому молоці розчиніть дріжджі та 1 ч. л. цукру. Залиште на 10 хвилин, щоб дріжджі активувалися.
  2. У мисці збийте яйця з цукром до пишної маси.
  3. Додайте розтоплене вершкове масло, молоко з дріжджами та сіль. Перемішайте.
  4. Поступово додавайте борошно, замішуючи тісто. Тісто має бути м'яким та еластичним.
  5. Додайте родзинки та цукати, рівномірно розподіливши їх по тісту.
  6. Міску з тістом накрийте рушником та поставте в тепле місце на 1-1,5 години, щоб воно піднялося.
  7. Обережно обімніть тісто, сформуйте паску та викладіть у форму, змащену маслом.
  8. Накрийте паску рушником та залиште в теплому місці ще на 30-40 хвилин, щоб вона піднялася.
  9. Випікайте паску в розігрітій до 180°C духовці протягом 40-50 хвилин до золотистого кольору.
  10. Готову паску змастіть вершковим маслом та посипте цукровою пудрою.

За бажанням готову паску поливаємо шоколадною глазур’ю або прикрашаємо присипкою. Також, пропонуємо рецепт паски з халвою.

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#Рецепт #Паска #їжа-Телеграф