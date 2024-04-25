Просто, быстро и получится даже у новичков: рецепт паски на сухих дрожжах

Если вы боитесь, что паска может не удаться, предлагаем вам рецепт, с которым выпечка всегда получается отлично.

Паска – это не просто праздничная выпечка, это символ Пасхи, несущей в себе тепло, уют и веру в чудо. Ее аромат наполняет дом уютом, а вкус дарит ощущение единения с семьей и близкими. Также, предлагаем рецепт заварной паски.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом паски на сухих дрожжах, которые помогут вам испечь настоящую праздничную выпечку, которая удивит и обрадует ваших родных.

1. Кулич с изюмом и цукатами

Ингредиенты:

500 г муки

250 мл теплого молока

50 г сливочного масла

2 яйца

100 г сахара

1 ч. л. соли

7 г сухих дрожжей

100 г изюма

50 г цуканатов

Приготовление:

В теплом молоке растворите дрожжи и 1 ч. л. сахара. Оставьте на 10 минут, чтобы активировались дрожжи. В миске взбейте яйца с сахаром до пышной массы. Добавьте растопленное сливочное масло, молоко с дрожжами и соль. Перемешайте. Постепенно добавляйте муку, замешивая тесто. Тесто должно быть мягким и эластичным. Добавьте изюм и цукаты, равномерно распределив их по тесту. Миску с тестом накройте полотенцем и поставьте в теплое место на 1-1,5 часа, чтобы оно поднялось. Осторожно обомните тесто, сформуйте кулич и выложите в форму, смазанную маслом. Накройте кулич полотенцем и оставьте в теплом месте еще на 30-40 минут, чтобы он поднялся. Выпекайте кулич в разогретой до 180°C духовке в течение 40-50 минут до золотистого цвета. Готовый кулич смажьте сливочным маслом и посыпьте сахарной пудрой.

По желанию готовый кулич поливаем шоколадной глазурью или украшаем присыпкой. Также, предлагаем рецепт кулича с халвой.