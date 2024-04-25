Просто, быстро и получится даже у новичков: рецепт паски на сухих дрожжах
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Если вы боитесь, что паска может не удаться, предлагаем вам рецепт, с которым выпечка всегда получается отлично.
Паска – это не просто праздничная выпечка, это символ Пасхи, несущей в себе тепло, уют и веру в чудо. Ее аромат наполняет дом уютом, а вкус дарит ощущение единения с семьей и близкими. Также, предлагаем рецепт заварной паски.
Сегодня мы поделимся с вами рецептом паски на сухих дрожжах, которые помогут вам испечь настоящую праздничную выпечку, которая удивит и обрадует ваших родных.
1. Кулич с изюмом и цукатами
Ингредиенты:
- 500 г муки
- 250 мл теплого молока
- 50 г сливочного масла
- 2 яйца
- 100 г сахара
- 1 ч. л. соли
- 7 г сухих дрожжей
- 100 г изюма
- 50 г цуканатов
Приготовление:
- В теплом молоке растворите дрожжи и 1 ч. л. сахара. Оставьте на 10 минут, чтобы активировались дрожжи.
- В миске взбейте яйца с сахаром до пышной массы.
- Добавьте растопленное сливочное масло, молоко с дрожжами и соль. Перемешайте.
- Постепенно добавляйте муку, замешивая тесто. Тесто должно быть мягким и эластичным.
- Добавьте изюм и цукаты, равномерно распределив их по тесту.
- Миску с тестом накройте полотенцем и поставьте в теплое место на 1-1,5 часа, чтобы оно поднялось.
- Осторожно обомните тесто, сформуйте кулич и выложите в форму, смазанную маслом.
- Накройте кулич полотенцем и оставьте в теплом месте еще на 30-40 минут, чтобы он поднялся.
- Выпекайте кулич в разогретой до 180°C духовке в течение 40-50 минут до золотистого цвета.
- Готовый кулич смажьте сливочным маслом и посыпьте сахарной пудрой.
По желанию готовый кулич поливаем шоколадной глазурью или украшаем присыпкой. Также, предлагаем рецепт кулича с халвой.