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Просто, быстро и получится даже у новичков: рецепт паски на сухих дрожжах

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
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Автор
Паску печь легче, чем вы думаете (изображение создано с помощью ИИ) Новость обновлена 25 апреля 2024, 17:02
Паску печь легче, чем вы думаете (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Если вы боитесь, что паска может не удаться, предлагаем вам рецепт, с которым выпечка всегда получается отлично.

Паска – это не просто праздничная выпечка, это символ Пасхи, несущей в себе тепло, уют и веру в чудо. Ее аромат наполняет дом уютом, а вкус дарит ощущение единения с семьей и близкими. Также, предлагаем рецепт заварной паски.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом паски на сухих дрожжах, которые помогут вам испечь настоящую праздничную выпечку, которая удивит и обрадует ваших родных.

1. Кулич с изюмом и цукатами

Ингредиенты:

  • 500 г муки
  • 250 мл теплого молока
  • 50 г сливочного масла
  • 2 яйца
  • 100 г сахара
  • 1 ч. л. соли
  • 7 г сухих дрожжей
  • 100 г изюма
  • 50 г цуканатов

Приготовление:

  1. В теплом молоке растворите дрожжи и 1 ч. л. сахара. Оставьте на 10 минут, чтобы активировались дрожжи.
  2. В миске взбейте яйца с сахаром до пышной массы.
  3. Добавьте растопленное сливочное масло, молоко с дрожжами и соль. Перемешайте.
  4. Постепенно добавляйте муку, замешивая тесто. Тесто должно быть мягким и эластичным.
  5. Добавьте изюм и цукаты, равномерно распределив их по тесту.
  6. Миску с тестом накройте полотенцем и поставьте в теплое место на 1-1,5 часа, чтобы оно поднялось.
  7. Осторожно обомните тесто, сформуйте кулич и выложите в форму, смазанную маслом.
  8. Накройте кулич полотенцем и оставьте в теплом месте еще на 30-40 минут, чтобы он поднялся.
  9. Выпекайте кулич в разогретой до 180°C духовке в течение 40-50 минут до золотистого цвета.
  10. Готовый кулич смажьте сливочным маслом и посыпьте сахарной пудрой.

По желанию готовый кулич поливаем шоколадной глазурью или украшаем присыпкой. Также, предлагаем рецепт кулича с халвой.

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#Рецепт #Паска #еда-Телеграф