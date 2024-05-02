Чи можна заряджати телефон зарядним від ноутбука: неочікувана відповідь

Зарядки можуть мати різну напругу

Якщо під рукою немає основного зарядного пристрою, використовувати альтернативи не рекомендується. Хоча зараз є зарядні пристрої, які підходять і для телефона, і для ноутбука, це може бути шкідливим.

LDNIO зазначає, що не рекомендується заряджати телефон безпосередньо за допомогою зарядного пристрою для ноутбука, оскільки зарядні пристрої для ноутбуків зазвичай працюють із вищою напругою та струмом, ніж може безпечно витримувати акумулятор телефону. Це може потенційно пошкодити акумулятор телефону або інші внутрішні компоненти.

Безпечнішим і рекомендованим підходом є використання USB-порту ноутбука для зарядки телефону. Щоправда, заряджання може бути повільнішим порівняно з використанням спеціального зарядного пристрою телефону. Деякі ноутбуки також мають USB-порти, які можуть видавати більший струм, забезпечуючи швидшу зарядку.

Іншим варіантом є використання USB-адаптера живлення, який може перетворювати вищу напругу та струм зарядного пристрою ноутбука на відповідні рівні для заряджання телефону. Це дозволяє безпечно використовувати зарядний пристрій для ноутбука для зарядки телефону.

Раніше "Телеграф" розповідав, що роботи зі смартфоном, який впав у воду. Після того, як його дістали з води потрібно зняти чохол та вимкнути перед сушкою.