Час є до початку червня: як правильно висадити жоржини, щоб вони не ламались

Квітам з великими бутонами потрібна підтримка

Мати гарний квітник у саду непросто — потрібно враховувати час посадки, обрізки та за потреби викопування квітів. Є свої секрети і у вирощуванні жоржин.

Портал Gardenersworld зазначає, що жоржини слід висаджувати навесні, після того, як мине небезпека заморозків, як правило, з середини квітня до початку червня. Температура ґрунту має бути щонайменше 15°C.

Щоб посадити жоржини:

Підготуйте ґрунт, розпушивши його та доповнивши важкі або глинисті ґрунти піском, перегноєм або торф’яним мохом, щоб покращити дренаж.

Викопайте ями глибиною 10-15 см, розташувавши лунки на відстані 30-45 см одна від одної для великих сортів і ближче для менших сортів.

Помістіть бульби жоржин в лунки "вічками" або точками росту вгору. Накрийте 2,5-7,5 см ґрунту.

Ретельно полийте бульби після посадки, але уникайте повторного поливу, поки над ґрунтом не з’являться паростки.

Вищим сортам жоржин, аби мати опору потрібні кілки або клітки під час посадки, щоб їхнє стебло встигло зміцніти під час росту рослини. Жоржини також можна виростити і вдома перед висадкою на вулицю, коли земля достатньо прогріється. Починати це робити можна за 4-6 тижнів до заморозків.

Раніше "Телеграф" розповідав, що стебла нарцисів одразу після цвітіння зрізати непотрібно. Якщо не дати квітам посохнути природнім шляхом, можна не отримати квітів на наступний рік.