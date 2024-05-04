Як збільшити термін служби смартфона: прості, але дієві правила

Це має увійти у звичку

Акумулятор — дуже важлива частина смартфона і потребує уважного ставлення. Помилки в експлуатації можуть призвести до проблем із заряджанням, а правильне поводження здатне суттєво продовжити термін служби батареї.

"Телеграф" розповідає про важливі правила зарядки. Вони прості, але здатні позбавити багатьох проблем з телефоном.

Не розряджати телефон до нуля. Повністю розряджаючи акумулятор, ви піддаєте його стресу. Не варто доводити до вимкнення телефону через відсутність енергії. Фахівці радять ставити його на зарядку, коли рівень опускається до 20%

Не заряджати до максимуму. З іншого боку, повна зарядка на регулярній основі теж не найкраще впливає на роботу батареї. Найкраще відключати смартфон від джерела живлення, коли він сягає 80% заряду.

Не використовуйте телефон, коли він заряджається. Спокуса пограти, або подивитися новини в телефоні під час заряджання висока, але робити цього не варто. Акумулятор і так зазнає навантаження, і додаткові завдання посилюють його знос.

Крім того, важливо уважно підходити до зарядки в холодні та спекотні періоди. Влітку заряджати телефон потрібно лише у прохолодних приміщеннях та не класти його на сонце. Взимку не можна підключати його до мережі одразу після того, як ви повернулися з морозу. Спочатку потрібно дати пристрою нагрітися за кімнатної температури.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не можна регулярно заряджати телефон від ноутбука. Це загрожує дуже неприємними наслідками.