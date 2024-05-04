Ніколи не підключайтесь до цього Wi-Fi, бо будете мати проблеми з телефоном

Громадські точки Wi-Fi можуть бути небезпечними

Коли ми відвідуємо громадські місця — кафе, готелі, торгові центри, завжди хочеться зекономити власні мобільні дані та підключитися до загального Wi-Fi. Однак, це може становити певні ризики, про які ви не здогадуємось. До речі, ми розповідали, як пришвидшити роботу Wi-Fi.

Експерти розповіли, що громадські точки Wi-Fi є максимально незахищеними, пише iTech. Річ у тім, що кіберзлочинці отримують хорошу можливість красти ваші персональні дані та паролі. Вони можуть зробити це завдяки так званій атаці "людина посередині".

Також хакери нерідко надсилають на пристрої користувачів шкідливі посилання. Перейшовши по них, люди можуть втратити частину своїх даних. Відповідно, з вашої картки можуть списати кошти шахраї або ж отримати доступ до ваших соцмереж, контактів та іншої особистої інформації.

Фахівці дали одну важливу пораду, як вберегтися від втрати даних через підключення Wi-Fi. Треба просто вимкнути опцію автоматичного підключення до Wi-Fi. Також рекомендується вимикати мобільний інтернет та Wi-Fi, якщо вам немає потреби користуватися інтернетом.

Так, ви зможете вберегти власні персональні дані та попередити можливі загрози для вашого телефона.

Раніше "Телеграф" писав, як правильно очистити дані на старому телефоні після покупки нового. Як мінімум, важливо зробити резервне копіювання даних, щоб не втратити всі свої файли.