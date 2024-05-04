Ідеальна чистота і приємний аромат: одна спеція допоможе вам вимити підлогу до блиску

Одна доступна спеція допоможе вам у прибиранні

Виявляється, для того, щоб підлога сяяла чистотою, у воду можна додати одну спецію. Вона забезпечить не лише видалення пилу й бруду, а й приємний аромат. А раніше ми розповідали, що зробити, щоб вдома пахло, як у дорогому спа.

Не завжди найкраще діють агресивні хімікати або звичайні мийні засоби. Яка спеція врятує вас і забезпечить ідеальну чистоту, розповіли на Ukr.Media.

Яка спеція допоможе прибрати у будинку

Спеції здатні надавати гарний аромат не лише стравам та випічці. Вона надає приємний аромат. Тому варто додати її у воду для миття підлоги.

Ідеальний засіб для миття підлоги — кориця. Вона не лише залишить солодко-пряний аромат, а й має антибактеріальні властивості. А також таким чином не залишатиметься розводів на поверхні.

Як приготувати засіб для миття підлоги з корицею

Половину чайної ложки кориці кладемо у відро теплої води. Додаємо також засіб для миття підлоги і перемішуємо.

Далі варто помити підлогу звичним способом. Ви відразу помітите різницю.

Чим ще корисна кориця

Цей засіб також бореться з мурахами. Розчином з корицею ви не лише очистите підлогу, а й позбудетеся від набридливої проблеми.

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