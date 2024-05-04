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Великдень 2024: привітайте близьких яскравою листівкою або картинкою з побажаннями

Автор
Галина Струс Галина Струс
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Привітайте рідних та близьких з Великоднем
Привітайте рідних та близьких з Великоднем. Фото Колаж "Телеграф"

Цього року Великдень відзначається у неділю, 5 травня

Православні та греко-католики відзначають велике церковне свято Великодня у неділю, 5 травня. Цього дня привітайте близьких із Воскресінням Христовим, напишіть теплі слова та надішліть милу листівку чи картинку з побажаннями.

Великдень — одне з найважливіших християнських свят, яке знаменує Христове Воскресіння. В Україні це сімейне свято люблять та пишно відзначають. Навіть під час війни у нашій країні підтримують вікові традиції, печуть пасочки та ходять на богослужіння до храмів.

Цього року Великдень відзначається у неділю, 5 травня. При цьому традиційного вихідного на другий день Великодня у понеділок, 6 травня, в українців офіційно не буде. Все через дію військового стану, який скасував всі державні та релігійні вихідні.

Щоб підняти настрій близьким і нагадати їм про свою любов та турботу, надішліть миле повідомлення в соцмережах або месенджерах. "Телеграф" підготував милі картинки та листівки, щоб ви могли привітати родичів, друзів, кумів, колег або просто знайомих із великим християнським святом.

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Великдень 2024, листівки, картинки, привітання
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Раніше "Телеграф" розповідав, скільки вихідних у травні 2024 року і що відзначатимуть українці. Повний календар свят та вихідних.

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#Листівки #Великдень 2024