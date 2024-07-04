20 хвилин і готово: рецепт кабачкової ікри на зиму
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У сезон кабачків радимо вам приготувати цю неймовірну смакоту.
Кабачкова ікра – це не лише смачна, але й корисна страва, яка асоціюється з затишком, домашнім теплом та бабусиною любов'ю. Її ніжний смак, насичений аромат та приємна консистенція роблять цю страву справжньою окрасою будь-якого столу.
Сьогодні ми поділимося з вами секретами приготування справжньої кабачкової ікри, яка стане улюбленою стравою всієї вашої сім'ї.
Інгредієнти:
- 2 кг кабачків
- 1 кг цибулі
- 500 г моркви
- 200 г томатів (або 100 г томатної пасти)
- 100 мл олії
- 50 г цукру
- 25 г солі
- 1 ч. л. чорного перцю горошком
- 1 лавровий лист
- 3 зубчики часнику
- Кріп (за бажанням)
Приготування:
- Кабачки вимити, обсушити, нарізати кубиками.
- Цибулю очистити, нарізати дрібними кубиками.
- Моркву очистити, натерти на крупній терці.
- Помідори нарізати кубиками (або подрібнити блендером).
- У каструлі з товстим дном розігріти олію, обсмажити цибулю до золотистого кольору.
- Додати до цибулі моркву, обсмажити ще 5 хвилин.
- Викласти в каструлю кабачки, томати (або томатну пасту), цукор, сіль, перець горошком, лавровий лист, перемішати.
- Тушкувати овочі на повільному вогні протягом 1 години, періодично помішуючи.
- За 10 хвилин до готовності додати подрібнений часник, кріп (за бажанням).
- Готову ікру збити блендером до однорідної маси.
- Розкласти ікру по стерилізованих банках, закатати кришками.
- Перевернути банки догори дном, укутати теплою ковдрою і залишити до повного охолодження.
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