20 хвилин і готово: рецепт кабачкової ікри на зиму

У сезон кабачків радимо вам приготувати цю неймовірну смакоту.

Кабачкова ікра – це не лише смачна, але й корисна страва, яка асоціюється з затишком, домашнім теплом та бабусиною любов'ю. Її ніжний смак, насичений аромат та приємна консистенція роблять цю страву справжньою окрасою будь-якого столу.

Сьогодні ми поділимося з вами секретами приготування справжньої кабачкової ікри, яка стане улюбленою стравою всієї вашої сім'ї.

Інгредієнти:

2 кг кабачків

1 кг цибулі

500 г моркви

200 г томатів (або 100 г томатної пасти)

100 мл олії

50 г цукру

25 г солі

1 ч. л. чорного перцю горошком

1 лавровий лист

3 зубчики часнику

Кріп (за бажанням)

Приготування:

Кабачки вимити, обсушити, нарізати кубиками. Цибулю очистити, нарізати дрібними кубиками. Моркву очистити, натерти на крупній терці. Помідори нарізати кубиками (або подрібнити блендером). У каструлі з товстим дном розігріти олію, обсмажити цибулю до золотистого кольору. Додати до цибулі моркву, обсмажити ще 5 хвилин. Викласти в каструлю кабачки, томати (або томатну пасту), цукор, сіль, перець горошком, лавровий лист, перемішати. Тушкувати овочі на повільному вогні протягом 1 години, періодично помішуючи. За 10 хвилин до готовності додати подрібнений часник, кріп (за бажанням). Готову ікру збити блендером до однорідної маси. Розкласти ікру по стерилізованих банках, закатати кришками. Перевернути банки догори дном, укутати теплою ковдрою і залишити до повного охолодження.

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