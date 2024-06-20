Свежий салат из томатов и сладкого перца: витаминная бомба на вашем столе

Такой салат можно сделать очень быстро и просто.

Лето щедро дарит нам свои щедрые дары – сочные овощи, наполненные теплом солнца и ароматом летнего ветра. Самое время творить из них кулинарные шедевры, которые не только обрадуют вкусом, но и подарят ощущение летней легкости.

Сегодня мы предлагаем вам приготовить салат из помидоров и перца, который станет настоящим украшением стола.

Этот ароматный салат – это не просто сочетание овощей, это настоящая симфония вкусов и ароматов. Сладкие помидоры танцуют танго с пикантным перцем, а нежная зелень петрушки придает им свежесть и гармонию.

Ингредиенты:

2 больших помидора

1 болгарский перец

1 луковица

Пучок петрушки

2 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. лимонного сока

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Помидоры нарежьте кубиками, перец – соломкой, а лук – мелкими кубиками. Смешайте помидоры, перец и лук в миске. Добавить измельченную петрушку, оливковое масло, лимонный сок, соль и перец. Перемешайте салат и дайте ему настояться 10-15 минут.

Салат можно подавать с творогом фета.

Лучше всего такой салат подходит с сочными котлетками. Также предлагаем рецепт витаминного салата.