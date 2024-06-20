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Свежий салат из томатов и сладкого перца: витаминная бомба на вашем столе

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Этот салат станет вашим любимым этим летом (изображение создано с помощью ИИ)
Этот салат станет вашим любимым этим летом (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Такой салат можно сделать очень быстро и просто.

Лето щедро дарит нам свои щедрые дары – сочные овощи, наполненные теплом солнца и ароматом летнего ветра. Самое время творить из них кулинарные шедевры, которые не только обрадуют вкусом, но и подарят ощущение летней легкости.

Сегодня мы предлагаем вам приготовить салат из помидоров и перца, который станет настоящим украшением стола.

Этот ароматный салат – это не просто сочетание овощей, это настоящая симфония вкусов и ароматов. Сладкие помидоры танцуют танго с пикантным перцем, а нежная зелень петрушки придает им свежесть и гармонию.

Ингредиенты:

  • 2 больших помидора
  • 1 болгарский перец
  • 1 луковица
  • Пучок петрушки
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Помидоры нарежьте кубиками, перец – соломкой, а лук – мелкими кубиками.
  2. Смешайте помидоры, перец и лук в миске.
  3. Добавить измельченную петрушку, оливковое масло, лимонный сок, соль и перец.
  4. Перемешайте салат и дайте ему настояться 10-15 минут.

Салат можно подавать с творогом фета.

Лучше всего такой салат подходит с сочными котлетками. Также предлагаем рецепт витаминного салата.

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#Рецепт #Салат #еда-Телеграф