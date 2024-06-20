Свежий салат из томатов и сладкого перца: витаминная бомба на вашем столе
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Такой салат можно сделать очень быстро и просто.
Лето щедро дарит нам свои щедрые дары – сочные овощи, наполненные теплом солнца и ароматом летнего ветра. Самое время творить из них кулинарные шедевры, которые не только обрадуют вкусом, но и подарят ощущение летней легкости.
Сегодня мы предлагаем вам приготовить салат из помидоров и перца, который станет настоящим украшением стола.
Этот ароматный салат – это не просто сочетание овощей, это настоящая симфония вкусов и ароматов. Сладкие помидоры танцуют танго с пикантным перцем, а нежная зелень петрушки придает им свежесть и гармонию.
Ингредиенты:
- 2 больших помидора
- 1 болгарский перец
- 1 луковица
- Пучок петрушки
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. лимонного сока
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Помидоры нарежьте кубиками, перец – соломкой, а лук – мелкими кубиками.
- Смешайте помидоры, перец и лук в миске.
- Добавить измельченную петрушку, оливковое масло, лимонный сок, соль и перец.
- Перемешайте салат и дайте ему настояться 10-15 минут.
Салат можно подавать с творогом фета.
Лучше всего такой салат подходит с сочными котлетками. Также предлагаем рецепт витаминного салата.