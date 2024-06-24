Понравится даже тем, кто не любит овощи: рецепт рагу из цветной капусты

Это блюдо станет вашим любимым.

Лето щедро дарит нам свои красочные дары – свежие овощи, которые так и просятся на наш стол. Сегодня мы предлагаем вам приготовить ароматное и вкусное рагу из цветной капусты и других овощей. Это блюдо станет отличным ужином или дополнением к обеду, ведь оно не только сытное, но и полезное. Также предлагаем рецепт рататуя.

Ингредиенты:

1 головка цветной капусты

1 морковь

1 луковица

1 зеленый кабачок

1 красный болгарский перец

2 помидора

1 ст. л. оливкового масла

1 ч. л. соли

1/2 ч. л. черного молотого перца

1 пучок зелени (петрушка, укроп)

1 ст. л. томатной пасты (по желанию)

Приготовление:

Цветную капусту разберите на соцветия, промойте. Морковь очистите и натрите на крупной терке. Лук очистите и нарежьте кубиками. Кабачок и перец помойте, нарежьте кубиками. Помидоры нарежьте кубиками или измельчите блендером. В кастрюле или сковороде с толстым дном разогрейте оливковое масло. Обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте в лук морковь и обжарьте в течение 5 минут. Добавьте кабачок, перец и цветную капусту. Перемешайте овощи и тушите в течение 10 минут под крышкой на медленном огне. Добавьте помидоры, томатную пасту (при желании), соль и перец. Перемешайте и тушите еще 10-15 минут до готовности овощей. Добавьте мелко нарезанную зелень, перемешайте и снимите с огня.

Раньше мы писали, как приготовить овощи гриль. Также мы публиковали рецепт универсального блюда для летней жары.