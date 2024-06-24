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Понравится даже тем, кто не любит овощи: рецепт рагу из цветной капусты

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Такая капуста станет отличным вариантом гарнира (изображение создано с помощью ИИ).
Такая капуста станет отличным вариантом гарнира (изображение создано с помощью ИИ).. Фото Телеграф

Это блюдо станет вашим любимым.

Лето щедро дарит нам свои красочные дары – свежие овощи, которые так и просятся на наш стол. Сегодня мы предлагаем вам приготовить ароматное и вкусное рагу из цветной капусты и других овощей. Это блюдо станет отличным ужином или дополнением к обеду, ведь оно не только сытное, но и полезное. Также предлагаем рецепт рататуя.

Ингредиенты:

  • 1 головка цветной капусты
  • 1 морковь
  • 1 луковица
  • 1 зеленый кабачок
  • 1 красный болгарский перец
  • 2 помидора
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • 1 ч. л. соли
  • 1/2 ч. л. черного молотого перца
  • 1 пучок зелени (петрушка, укроп)
  • 1 ст. л. томатной пасты (по желанию)

Приготовление:

  1. Цветную капусту разберите на соцветия, промойте.
  2. Морковь очистите и натрите на крупной терке.
  3. Лук очистите и нарежьте кубиками.
  4. Кабачок и перец помойте, нарежьте кубиками.
  5. Помидоры нарежьте кубиками или измельчите блендером.
  6. В кастрюле или сковороде с толстым дном разогрейте оливковое масло.
  7. Обжарьте лук до золотистого цвета.
  8. Добавьте в лук морковь и обжарьте в течение 5 минут.
  9. Добавьте кабачок, перец и цветную капусту. Перемешайте овощи и тушите в течение 10 минут под крышкой на медленном огне.
  10. Добавьте помидоры, томатную пасту (при желании), соль и перец. Перемешайте и тушите еще 10-15 минут до готовности овощей.
  11. Добавьте мелко нарезанную зелень, перемешайте и снимите с огня.

Раньше мы писали, как приготовить овощи гриль. Также мы публиковали рецепт универсального блюда для летней жары.

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