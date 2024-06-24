Понравится даже тем, кто не любит овощи: рецепт рагу из цветной капусты
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Это блюдо станет вашим любимым.
Лето щедро дарит нам свои красочные дары – свежие овощи, которые так и просятся на наш стол. Сегодня мы предлагаем вам приготовить ароматное и вкусное рагу из цветной капусты и других овощей. Это блюдо станет отличным ужином или дополнением к обеду, ведь оно не только сытное, но и полезное. Также предлагаем рецепт рататуя.
Ингредиенты:
- 1 головка цветной капусты
- 1 морковь
- 1 луковица
- 1 зеленый кабачок
- 1 красный болгарский перец
- 2 помидора
- 1 ст. л. оливкового масла
- 1 ч. л. соли
- 1/2 ч. л. черного молотого перца
- 1 пучок зелени (петрушка, укроп)
- 1 ст. л. томатной пасты (по желанию)
Приготовление:
- Цветную капусту разберите на соцветия, промойте.
- Морковь очистите и натрите на крупной терке.
- Лук очистите и нарежьте кубиками.
- Кабачок и перец помойте, нарежьте кубиками.
- Помидоры нарежьте кубиками или измельчите блендером.
- В кастрюле или сковороде с толстым дном разогрейте оливковое масло.
- Обжарьте лук до золотистого цвета.
- Добавьте в лук морковь и обжарьте в течение 5 минут.
- Добавьте кабачок, перец и цветную капусту. Перемешайте овощи и тушите в течение 10 минут под крышкой на медленном огне.
- Добавьте помидоры, томатную пасту (при желании), соль и перец. Перемешайте и тушите еще 10-15 минут до готовности овощей.
- Добавьте мелко нарезанную зелень, перемешайте и снимите с огня.
Раньше мы писали, как приготовить овощи гриль. Также мы публиковали рецепт универсального блюда для летней жары.