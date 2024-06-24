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Сподобається навіть тим, хто не любить овочі: рецепт рагу з цвітної капусти

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Така капуста стане чудовим варіантом гарніру (зображення створено за допомогою ШІ)
Така капуста стане чудовим варіантом гарніру (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Ця страва стане вашою улюбленою.

Літо щедро дарує нам свої барвисті дари – свіжі овочі, які так і просяться на наш стіл. Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати ароматне та смачне рагу з цвітної капусти та інших овочів. Ця страва стане чудовою вечерею або доповненням до обіду, адже вона не лише ситна, але й корисна. Також, пропонуємо рецепт рататуя.

Інгредієнти:

  • 1 головка цвітної капусти
  • 1 морква
  • 1 цибулина
  • 1 зелений кабачок
  • 1 червоний болгарський перець
  • 2 помідори
  • 1 ст. л. оливкової олії
  • 1 ч. л. солі
  • 1/2 ч. л. чорного меленого перцю
  • 1 пучок зелені (петрушка, кріп)
  • 1 ст. л. томатної пасти (за бажанням)

Приготування:

  1. Цвітну капусту розберіть на суцвіття, промийте.
  2. Моркву очистіть і натріть на крупній терці.
  3. Цибулю очистіть і наріжте кубиками.
  4. Кабачок і перець помийте, наріжте кубиками.
  5. Помідори наріжте кубиками або подрібніть блендером.
  6. У каструлі або сковороді з товстим дном розігрійте оливкову олію.
  7. Обсмажте цибулю до золотистого кольору.
  8. Додайте до цибулі моркву і обсмажте протягом 5 хвилин.
  9. Додайте кабачок, перець і цвітну капусту. Перемішайте овочі та тушкуйте протягом 10 хвилин під кришкою на повільному вогні.
  10. Додайте помідори, томатну пасту (за бажанням), сіль і перець. Перемішайте і тушкуйте ще 10-15 хвилин, до готовності овочів.
  11. Додайте дрібно нарізану зелень, перемішайте і зніміть з вогню.

Раніше ми писали, як приготувати овочі гриль. Також, ми публікували рецепт універсальної страви для літньої спеки.

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