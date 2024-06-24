Сподобається навіть тим, хто не любить овочі: рецепт рагу з цвітної капусти

Ця страва стане вашою улюбленою.

Літо щедро дарує нам свої барвисті дари – свіжі овочі, які так і просяться на наш стіл. Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати ароматне та смачне рагу з цвітної капусти та інших овочів. Ця страва стане чудовою вечерею або доповненням до обіду, адже вона не лише ситна, але й корисна. Також, пропонуємо рецепт рататуя.

Інгредієнти:

1 головка цвітної капусти

1 морква

1 цибулина

1 зелений кабачок

1 червоний болгарський перець

2 помідори

1 ст. л. оливкової олії

1 ч. л. солі

1/2 ч. л. чорного меленого перцю

1 пучок зелені (петрушка, кріп)

1 ст. л. томатної пасти (за бажанням)

Приготування:

Цвітну капусту розберіть на суцвіття, промийте. Моркву очистіть і натріть на крупній терці. Цибулю очистіть і наріжте кубиками. Кабачок і перець помийте, наріжте кубиками. Помідори наріжте кубиками або подрібніть блендером. У каструлі або сковороді з товстим дном розігрійте оливкову олію. Обсмажте цибулю до золотистого кольору. Додайте до цибулі моркву і обсмажте протягом 5 хвилин. Додайте кабачок, перець і цвітну капусту. Перемішайте овочі та тушкуйте протягом 10 хвилин під кришкою на повільному вогні. Додайте помідори, томатну пасту (за бажанням), сіль і перець. Перемішайте і тушкуйте ще 10-15 хвилин, до готовності овочів. Додайте дрібно нарізану зелень, перемішайте і зніміть з вогню.

Раніше ми писали, як приготувати овочі гриль. Також, ми публікували рецепт універсальної страви для літньої спеки.