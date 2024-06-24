Сподобається навіть тим, хто не любить овочі: рецепт рагу з цвітної капусти
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Ця страва стане вашою улюбленою.
Літо щедро дарує нам свої барвисті дари – свіжі овочі, які так і просяться на наш стіл. Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати ароматне та смачне рагу з цвітної капусти та інших овочів. Ця страва стане чудовою вечерею або доповненням до обіду, адже вона не лише ситна, але й корисна. Також, пропонуємо рецепт рататуя.
Інгредієнти:
- 1 головка цвітної капусти
- 1 морква
- 1 цибулина
- 1 зелений кабачок
- 1 червоний болгарський перець
- 2 помідори
- 1 ст. л. оливкової олії
- 1 ч. л. солі
- 1/2 ч. л. чорного меленого перцю
- 1 пучок зелені (петрушка, кріп)
- 1 ст. л. томатної пасти (за бажанням)
Приготування:
- Цвітну капусту розберіть на суцвіття, промийте.
- Моркву очистіть і натріть на крупній терці.
- Цибулю очистіть і наріжте кубиками.
- Кабачок і перець помийте, наріжте кубиками.
- Помідори наріжте кубиками або подрібніть блендером.
- У каструлі або сковороді з товстим дном розігрійте оливкову олію.
- Обсмажте цибулю до золотистого кольору.
- Додайте до цибулі моркву і обсмажте протягом 5 хвилин.
- Додайте кабачок, перець і цвітну капусту. Перемішайте овочі та тушкуйте протягом 10 хвилин під кришкою на повільному вогні.
- Додайте помідори, томатну пасту (за бажанням), сіль і перець. Перемішайте і тушкуйте ще 10-15 хвилин, до готовності овочів.
- Додайте дрібно нарізану зелень, перемішайте і зніміть з вогню.
Раніше ми писали, як приготувати овочі гриль. Також, ми публікували рецепт універсальної страви для літньої спеки.