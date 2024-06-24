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Даже муки не нужно: роскошный пирог из трех ингредиентов (видео)

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Для этого нежного десерта нужны всего три продукта
Для этого нежного десерта нужны всего три продукта. Фото shuba.life

Прекрасный рецепт домашней выпечки

Мы рассказывали, как приготовить необычный брауни – с кабачком. Теперь делимся, пожалуй, самым простым рецептом этого шоколадного десерта – всего из трех ингредиентов.

Этот рецепт брауни невероятно прост, ведь для его приготовления вам понадобятся только бананы, какао и арахисовая паста. Выходит очень вкусный, насыщенный шоколадный десерт, который готовится в считанные минуты. Рецептом в своем фуд-блоге поделился Джеймс Бок.

Ингредиенты:

  • 2 спелых банана
  • 3 ст. л. какао-порошка
  • 2 ст. л. арахисовой пасты

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 180°C. Разомните бананы вилкой в миске до однородной массы.
  2. Добавьте какао-порошок и арахисовую пасту. Тщательно перемешайте до однородной смеси.
  3. Выложите тесто в форму для выпечки, застеленную пергаментной бумагой. Выпекайте брауни в течение 20-25 минут или до готовности.
  4. Можно также, как на видео, готовить в аэрогриле – это займет меньше времени. Готовность определяется деревянной палочкой – если она получается сухой, значит десерт готов.

Дайте брауне немного остыть перед тем, как нарезать. Это базовый рецепт, по вашему вкусу к тесту можно добавить орехи, изюм, кусочки шоколада или другие любимые ингредиенты. Также мы рассказывали, как приготовить особенно вкусные и ароматные блины.

Теги:
#Рецепт #Шоколад #Десерт #Брауни