Даже муки не нужно: роскошный пирог из трех ингредиентов (видео)

Прекрасный рецепт домашней выпечки

Мы рассказывали, как приготовить необычный брауни – с кабачком. Теперь делимся, пожалуй, самым простым рецептом этого шоколадного десерта – всего из трех ингредиентов.

Этот рецепт брауни невероятно прост, ведь для его приготовления вам понадобятся только бананы, какао и арахисовая паста. Выходит очень вкусный, насыщенный шоколадный десерт, который готовится в считанные минуты. Рецептом в своем фуд-блоге поделился Джеймс Бок.

Ингредиенты:

2 спелых банана

3 ст. л. какао-порошка

2 ст. л. арахисовой пасты

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180°C. Разомните бананы вилкой в миске до однородной массы. Добавьте какао-порошок и арахисовую пасту. Тщательно перемешайте до однородной смеси. Выложите тесто в форму для выпечки, застеленную пергаментной бумагой. Выпекайте брауни в течение 20-25 минут или до готовности. Можно также, как на видео, готовить в аэрогриле – это займет меньше времени. Готовность определяется деревянной палочкой – если она получается сухой, значит десерт готов.

Дайте брауне немного остыть перед тем, как нарезать. Это базовый рецепт, по вашему вкусу к тесту можно добавить орехи, изюм, кусочки шоколада или другие любимые ингредиенты. Также мы рассказывали, как приготовить особенно вкусные и ароматные блины.