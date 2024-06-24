Даже муки не нужно: роскошный пирог из трех ингредиентов (видео)
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Прекрасный рецепт домашней выпечки
Мы рассказывали, как приготовить необычный брауни – с кабачком. Теперь делимся, пожалуй, самым простым рецептом этого шоколадного десерта – всего из трех ингредиентов.
Этот рецепт брауни невероятно прост, ведь для его приготовления вам понадобятся только бананы, какао и арахисовая паста. Выходит очень вкусный, насыщенный шоколадный десерт, который готовится в считанные минуты. Рецептом в своем фуд-блоге поделился Джеймс Бок.
Ингредиенты:
- 2 спелых банана
- 3 ст. л. какао-порошка
- 2 ст. л. арахисовой пасты
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 180°C. Разомните бананы вилкой в миске до однородной массы.
- Добавьте какао-порошок и арахисовую пасту. Тщательно перемешайте до однородной смеси.
- Выложите тесто в форму для выпечки, застеленную пергаментной бумагой. Выпекайте брауни в течение 20-25 минут или до готовности.
- Можно также, как на видео, готовить в аэрогриле – это займет меньше времени. Готовность определяется деревянной палочкой – если она получается сухой, значит десерт готов.
Дайте брауне немного остыть перед тем, как нарезать. Это базовый рецепт, по вашему вкусу к тесту можно добавить орехи, изюм, кусочки шоколада или другие любимые ингредиенты. Также мы рассказывали, как приготовить особенно вкусные и ароматные блины.